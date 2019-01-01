Почему нельзя употреблять растительное масло и чем его заменить

Медики поведали, чем заменить подсолнечное масло.Иногда бывает достаточно сложно отказаться от привычных блюд, однако можно начать с замены подсолнечного масла.Арахисовое маслоАрахисовое масло питательное и имеет яркий ореховый привкус. Оно подойдет для приготовления абсолютно любого блюда. Арахисовое масло содержит в себе целый ряд полезных витаминов. В нем также содержатся фосфор, магний, йод, амедь, калий, железо и кальций.Кокосовое маслоЕго добывают из копры, путем горячего прессования. Кокосовое масло достаточно дорогое, но оно и самое безопасное для организма человека. Кокосовое масло достаточно диетическое, что позволяет использовать его при похудении.Миндальное маслоЭто масло добывают из семян обычного сладкого миндаля. Помимо витамина E в миндальном масле содержатся витамины группы B. Что касается вкуса, то миндальное масло достаточно приятное, не имеет ярких резких запахов. Лучше всего сочетается со свежими салатами, пастой, курицей, форелью и рисом.