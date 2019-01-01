Почему нельзя пить воду сразу после тренировки

Употребление воды после физических нагрузок в реальности может вызывать спазмы в мышцах, а не предотвращать их. Учёные винят в этом падение уровня электролитов.Исследователи из Edith Cowan University в Австралии опровергли устойчивую теорию о том, что употребление воды сразу после физических нагрузок предотвращает развитие болезненных спазмов в мышцах.Оказалось, что вода сразу после тренировок, напротив, может спровоцировать эти неприятные судороги. Вполне возможно, что дело в количестве электролитов в крови, поскольку уменьшившиеся в результате тренировок показатели соли и минералов в организме провоцируют те самые спазмы.Австралийские исследователи в ходе эксперимента давали уставшим мужчинам разные виды напитков, а затем подвергали их воздействию электричества для того, чтобы выяснить, насколько хорошо они переносят судороги в ногах. Перед этим мужчины проходили через нагрузки на беговой дорожке в помещении с высокой температурой для того, чтобы за счёт выделения пота потерять не менее 2% веса тела.После тренировок им давали либо нормальную воду для восстановления водного баланса, либо спортивные напитки, содержащие электролиты - минералы в крови, которые содержат соль, калий, бикарбонат и хлорид. Их уровень снижается во время тренировок.Через неделю тот же самый эксперимент был повторен, но только мужчин поменяли местами. Оказалось, что употреблявшие обыкновенную воду сразу после физических нагрузок мужчины сталкивались с большим количеством судорог мышц. А вот у тех, кто выпивал воду с электролитами, количество спазмов, напротив резко снижалась.