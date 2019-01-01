Названы продукты с высоким содержанием калия

Калий - крайне важный элемент для поддержания здоровья сердца. В этом материале ты узнаешь, в каких продуктах его больше всего.В результате некоторых исследований было установлено, что достаточное количество калия в рационе снижает риск преждевременной смерти на 20%.БататУверены, большая часть населения нашей страны ни разу в жизни не пробовала батат. А ведь это не только вкусно, но и очень полезно: «сладкий картофель», как часто называют батат, считается отличным источником калия, сложных углеводов и волокон.АвокадоЭтот, давно уже не экзотический, фрукт, богат на полезные жиры и микроэлементы. Если ты склонна к повышенному артериальному давлению или уже имеешь диагноз «гипертония», обязательно включи в свой рацион авокадо.ШпинатПолезнейший вид зелени, насыщенный калием, витамином А и магнием. Попробуй поэкспериментировать с привычными блюдами, добавив к ним шпинат - будешь приятно удивлена.АрбузНизкокалорийный, зато невероятно полезный фрукт, содержащий в себе минералы и витамины вроде калия. В каждых 100 граммах арбуза содержится приблизительно 112 мг калия.