Названы продукты с высоким содержанием калия

Калий - крайне важный элемент для поддержания здоровья сердца. В этом материале ты узнаешь, в каких продуктах его больше всего.

В результате некоторых исследований было установлено, что достаточное количество калия в рационе снижает риск преждевременной смерти на 20%.

Батат

Уверены, большая часть населения нашей страны ни разу в жизни не пробовала батат. А ведь это не только вкусно, но и очень полезно: «сладкий картофель», как часто называют батат, считается отличным источником калия, сложных углеводов и волокон.

Авокадо

Этот, давно уже не экзотический, фрукт, богат на полезные жиры и микроэлементы. Если ты склонна к повышенному артериальному давлению или уже имеешь диагноз «гипертония», обязательно включи в свой рацион авокадо.

Шпинат

Полезнейший вид зелени, насыщенный калием, витамином А и магнием. Попробуй поэкспериментировать с привычными блюдами, добавив к ним шпинат - будешь приятно удивлена.

Арбуз

Низкокалорийный, зато невероятно полезный фрукт, содержащий в себе минералы и витамины вроде калия. В каждых 100 граммах арбуза содержится приблизительно 112 мг калия.
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