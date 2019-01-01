Этот продукт особенно полезен для здоровья печени

Одним из самых замечательных преимуществ артишоков является то, что они обладают способностью очищать печень и кровь.Это связано с тем, что артишоки содержат фитонутриенты - цинарин и силимарин. Цинарин является антиоксидантным соединением, которое поддерживает функцию печени, а силимарин является флавоноидом, который помогает защитить клетки печени и клеточные мембраны. Оба соединения защищают печень от повреждений и стимулируют рост новых тканей и клеток.Ряд исследований показали положительный эффект от потребления артишоков. Одно из них, проведенное на 90 людей, которые имели безалкогольную жировую болезнь печени, обнаружило, что регулярное употребление артишоков в течение двух месяцев приводит к улучшению функции печени.Артишоки полезны для печени и потому, что они защищают от гепатотоксичности и вредного воздействия алкоголя, обработанных пищевых продуктов и других загрязняющих веществ. Они являются составной частью плана детоксикации печени. Следует, однако, отметить, что потребление артишоков не означает, что вы можете потреблять алкоголь в избытке или есть много нездоровой пищи, и это не повлияет на печень.Вместе с детоксикацией печени, артишоки могут быть полезны для детоксикации мочевого и желчного пузыря. Это происходит из-за естественных мочегонных свойств артишоков. Они также эффективны для снижения уровня плохого холестерина в крови.Кроме цинарина и силимарина, артишоки содержит бета-каротин, лютеин, кверцетин, рутин и галловую кислоту. Такое сочетание помогает бороться с воспалением и предотвратить хронические заболевания и даже рак. Артишоки также богаты кальцием, волокнами, железом, магнием, фосфором, калием, витаминами группы В, С, К, тиамином, ниацином, рибофлавином и фолиевой кислотой.Следует отметить, что перед началом любой диеты для детоксикации необходимо проконсультироваться с экспертом, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо формы заболевания печени, почек или желчного пузыря, ведь детоксикация может усугубить некоторые из этих условий.