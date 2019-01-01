Медики назвали побочные эффекты гормональных контрацептивов

Миллионы женщин постоянно или время от времени принимают гормональные контрацептивы.А вот несколько распространенных побочных эффектов этих таблеток.Тошнота. Один из самых часто встречающихся симптомов, которые серьёзно снижают комфорт женщин, принимающих гормональные контрацептивы. К счастью, в большинстве случаев тошнота бывает не очень выраженной и со временем проходит. Для того чтобы её вовсе избежать, таблетки лучше принимать вместе с пищей и перед сном.Головные боли. Гормональные контрацептивы могут стать причиной развития головных болей и даже мигреней у женщин. Для решения этой проблемы дозировку лучше снизить, но сделать это надо после консультации с врачом. Вполне возможно, что самостоятельное изменение дозы снизит эффективность лекарств.Прибавка веса. Гормональные контрацептивы часто провоцируют задержку жидкости в организме, особенно в зоне бедер и груди. Некоторые предыдущие исследования также показывали, что длительный прием этих таблеток может вызвать прибавку в весе. Если это прибавка становится слишком значительной, и вы уверены в том, что дело именно в таблетках, от их приема следует отказаться в пользу других средств контрацепции.Вагинальные выделения. Гормональные контрацептивы могут увеличить или уменьшить естественную смазку влагалища или изменить природу вагинальных выделений. Отметим, что эти перемены не представляют вреда для здоровья, но изменения в цвете и запахе могут говорить об инфекции.