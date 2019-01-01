Названы продукты, повышающие сексуальное влечение

Есть целый ряд продуктов, которые предназначены для улучшения сексуальной жизни. Именно о них мы сегодня и поговорим.АрбузАрбуз является одним из лучших продуктов для улучшения сексуальной жизни. Всё дело в том, что в его составе есть аргинин, который и увеличивает сексуальное желание, хоть и на короткий срок. Также в этом продукте есть ликопен, дополняющий другие антиоксиданты, которые позволяют защитить предстательную железу. Учёные утверждают, что арбуз в целом – довольно удивительный продукт, который также может повысить шансы на зачатие.СельдерейДа, это не самый вкусный и распространённый продукт, но нельзя отрицать пользу в плане улучшения сексуальной жизни. Как это происходит? Дело в том, что в продукте содержится андростерон и адростенол, то есть стероидные гормоны. Даже запах сельдерея может привлечь представителей противоположного пола. Можно также добавить, что сельдерей богат витамином Е, магнием, ниацином, калием и цинком, что позволяет улучшить репродуктивное здоровье.РыбаРыба – удивительный продукт, который позволяет улучшить сексуальную жизнь. Благодаря ей можно стимулировать выработку тестостерона. Хотя считается, что жирная пища не может способствовать улучшению сексуальной жизни, рыба не является таковым продуктом.ИмбирьДанный продукт тоже очень полезен для улучшения сексуальной жизни. Пикантная пряность может способствовать повышению уровня тестостерона, а это не может не сказаться на делах в постели. Примечательно, что продукт оказывает на женщин большую пользу, нежели на мужчин в плане улучшения сексуальной жизни.КивиКиви – очень вкусный и полезный продукт в плане улучшения сексуальной жизни. Всё дело в витамине С, который содержится в его составе. За счёт него можно существенно увеличить либидо. Кстати, улучшению сексуальной жизни будут способствовать и другие продукты с данным витамином. Поэтому следует есть больше цитрусовых, если хотите качественной сексуальной жизни.МорепродуктыНе только рыба, но и другие морепродукты будут улучшать сексуальную жизнь. Они способствуют выработке тестостерона и улучшению качества спермы. А если вы не любите морепродукты, то можно заменить их оливками, что тоже благотворно скажется на половой жизни.Сыр с плесеньюМужчинам, которые хотят улучшения сексуальной жизни, следует налегать на сыр с плесенью. Всё дело в фенил-этиламине, который является нейромедиатором, вызывающем небольшую эйфорию. А вот цинк в составе сыров может увеличить объём семенной жидкости.БрокколиВ этом продукте содержится много витамина С, который позволяет крови без проблем циркулировать по организму. Всё это будет только способствовать сексуальному возбуждению, а как следствие, улучшению половой жизни.ГранатыКрасные продукты не зря обожали в Древней Греции. Вино из этого фрукта считалось любовным напитком. А всё дело в том, что в них содержится гиперидин. Именно он помогает улучшить сексуальную жизнь.БананыВ этом продукт есть фермент бромелайн, кроме того, бананы богаты калием и магнием. Это позволяет улучшить работу сердечно-сосудистой системы, продлить половой акт и улучшить сексуальную жизнь.