Эксперты поделились советами по быстрому похудению

В список вошли девять способов похудеть.Что бы там ни говорили сторонники бодипозитива, любая женщина (пусть даже втайне от окружающих) мечтает о стройной фигуре. Мы поделимся самыми эффективными способами, которые проверили на себе лично.Разумеется, лучше всего задействовать все перечисленные способы комплексно, не ограничивая себя одним из вариантов. Ну а самое приятное то, что вам не придется садиться на суровые диеты или выполнять непосильные физические нагрузки.1. ПитаниеПравильное питание – основа стройной фигуры. К сожалению, многие женщины слишком увлекаются, стремясь достичь совершенных форм. Они морят себя голодом или резко убирают из рациона все мало-мальски калорийное, лишая организм сбалансированного питания. В результате через пару месяцев они приобретают идеальные параметры с уймой недостатков. Волосы выпадают, зубы шатаются, ногти ломаются, а дряблая кожа висит, как у старого шарпея. Еще одна популярная ошибка – есть диетическую пищу, но досыта. В результате такого рациона желудок растягивается и нам не удается насытиться. К счастью, правильное питание помогает уменьшить желудок.При выборе питания лучше всего проконсультироваться со специалистом, особенно, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этих случаях гастроэнтерологи, как правило, назначают так называемую схему «стол-диета №5», согласно которой надо питаться часто, но небольшими порциями, отдавая предпочтение вареным и пареным продуктам. Это отличный способ не только укрепить здоровье, но и избавиться от живота по двум пунктам: сжечь жир, убрать вздутие (образованное газами). Благодаря такой диете я за пару месяцев похудела с 65 до 50 килограммов. Временами вес увеличивается, но я взяла себе за правило при отметке 55 на весах – снова садится на «диету №5».2. Упражнения для талииДобиться стройности без физических нагрузок вполне реально, но зачем лишить себя удовольствия от зарядки? Спорт не только эффективно сжигает калории и улучшает наши формы, но и дарит нам всплеск адреналина. Комплексные занятия для осиной талии – вот наш верный помощник в борьбе с жирком на животике. Упражнения могут быть и простыми: махи ногами, наклоны или вакуумное дыхание позволят быстро придать фигуре приятные очертания. Мое самое любимое средство – обруч!3. МассажМассаж способствует улучшению кровообращения, разбивает жировые отложения, тонизирует мышцы и дарит ни с чем несравнимое удовольствие. Зачастую люди отдают предпочтения массажу спины и шеи, напрочь забывая о животе. Уделите внимание бокам и зоне вокруг пупка. Если получится захватить пальцами кожу, сделайте легкую волну: обеими руками держите участок кожи (зажав его указательным, большим и средним пальцами обеих рук). А теперь перебирайте пальцами, продвигаясь по коже.4. БаняНередко тучность – это не только лишний жир, но и переизбыток жидкостей в организме. Почаще посещайте баню или сауну, ведь так вы избавитесь от лишнего веса, да еще оздоровитесь. Наверняка вы замечали, что профессиональные спортсмены и модели нередко ходят в парные, ведь они позволяют контролировать вес. Не лишним будет заказать массаж со скрабингом (или поскрабить кожу дома перед баней). Очистив поры, вы улучшите выход всякой гадости из организма.5. КлизмыЯ прямо слышу, как читательницы сейчас сказали хором «Фу!». Да, клизмы – пикантная тема для разговора и многие стесняются подобных процедур. И все же попробуйте перебороть стеснительность и проконсультироваться у своего врача по поводу клизм. Подобные процедуры выводят из организма шлаки, улучшают работу кишечника, избавляют от вздутия и так далее. А что в итоге? Наш организм работает как часы, а это благоприятно сказывается на талии.6. ОбертыванияОбертывания – довольно эффективный метод, правда, мне он не полюбился. Для данного способа вам понадобится пищевая пленка (ее надо обмотать вокруг живота) и куча теплых вещей. Нарядившись, будто мишка на Северном полюсе, приступите к физическим упражнениям. Под пленкой кожа будет активно потеть и вес начнет уходить. Вариант для ленивых – лечь спать пот толстое одеяло, предварительно обмотав живот пленкой. Почему я невзлюбила обертывания, хотя они мне помогали? Да потому что воняла, как стадо бизонов, да еще и поры забивались. Готовьтесь к тому, что скрабиться придется остервенело и после каждого обертывания.7. СексДа-да, нет тренажера лучше, чем тело любимого мужчины. Качественный секс гарантирует вам хорошую фигуру. Что значит «качественный»? Это тот, при котором вы достигаете оргазма. Не только мужчины, а вы – девушки. Хватит симулировать, слишком часто мы щадим чувства парней. Оргазм – круче любой тренировки и частые его повторения улучшают фигуру и в частности – живот. Во время оргазма происходят ритмичные сокращения мышц. Можно усилить эффект от секса, выбрав позиции для похудения.8. СонА вы знали, что сон помогает похудеть? Надо лишь соблюдать правила: проветривайте помещение, почаще спите нагишом, не ешьте на ночь и наслаждайтесь минимум 7-8 часами покоя в темноте и тишине. Соблюдая режим, вы заметите, что животик стал стройнее.9. Плавание в мореМне повезло родиться в курортном городе – так думают все мои иногородние друзья, завидуя возможности проводить на море уйму времени. Как бы не так! В суматохе работы местные жители видят море пару раз в год. И все же порой удается устроить себе отпуск и попасть на пляж. Буквально через пару дней пляжного отдыха вы заметите существенную разницу. А если повезет провести на пляже месяц, то ваша фигура станет просто восхитительной. Так за 4 недели я согнала вес с 56 до 48 килограммов – это мой личный рекорд. Меньше 48 кило я весила разве что в школе. И это при том, что я весь отпуск питалась хот-догами и пиццей! Частые плавания в соленой воде помогают активно сжечь калории, а кожа при этом висеть не будет, ведь море делает ее упругой.Пусть эти нехитрые способы помогут вам сохранить наилучшие формы. Быть может, у вас тоже есть действенные секреты в борьбе с лишним весом? Поделитесь с нами своими советами!