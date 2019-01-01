Эксперты поделились советами по быстрому похудению
Что бы там ни говорили сторонники бодипозитива, любая женщина (пусть даже втайне от окружающих) мечтает о стройной фигуре. Мы поделимся самыми эффективными способами, которые проверили на себе лично.
Разумеется, лучше всего задействовать все перечисленные способы комплексно, не ограничивая себя одним из вариантов. Ну а самое приятное то, что вам не придется садиться на суровые диеты или выполнять непосильные физические нагрузки.
1. Питание
Правильное питание – основа стройной фигуры. К сожалению, многие женщины слишком увлекаются, стремясь достичь совершенных форм. Они морят себя голодом или резко убирают из рациона все мало-мальски калорийное, лишая организм сбалансированного питания. В результате через пару месяцев они приобретают идеальные параметры с уймой недостатков. Волосы выпадают, зубы шатаются, ногти ломаются, а дряблая кожа висит, как у старого шарпея. Еще одна популярная ошибка – есть диетическую пищу, но досыта. В результате такого рациона желудок растягивается и нам не удается насытиться. К счастью, правильное питание помогает уменьшить желудок.
При выборе питания лучше всего проконсультироваться со специалистом, особенно, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этих случаях гастроэнтерологи, как правило, назначают так называемую схему «стол-диета №5», согласно которой надо питаться часто, но небольшими порциями, отдавая предпочтение вареным и пареным продуктам. Это отличный способ не только укрепить здоровье, но и избавиться от живота по двум пунктам: сжечь жир, убрать вздутие (образованное газами). Благодаря такой диете я за пару месяцев похудела с 65 до 50 килограммов. Временами вес увеличивается, но я взяла себе за правило при отметке 55 на весах – снова садится на «диету №5».
2. Упражнения для талии
Добиться стройности без физических нагрузок вполне реально, но зачем лишить себя удовольствия от зарядки? Спорт не только эффективно сжигает калории и улучшает наши формы, но и дарит нам всплеск адреналина. Комплексные занятия для осиной талии – вот наш верный помощник в борьбе с жирком на животике. Упражнения могут быть и простыми: махи ногами, наклоны или вакуумное дыхание позволят быстро придать фигуре приятные очертания. Мое самое любимое средство – обруч!
3. Массаж
Массаж способствует улучшению кровообращения, разбивает жировые отложения, тонизирует мышцы и дарит ни с чем несравнимое удовольствие. Зачастую люди отдают предпочтения массажу спины и шеи, напрочь забывая о животе. Уделите внимание бокам и зоне вокруг пупка. Если получится захватить пальцами кожу, сделайте легкую волну: обеими руками держите участок кожи (зажав его указательным, большим и средним пальцами обеих рук). А теперь перебирайте пальцами, продвигаясь по коже.
4. Баня
Нередко тучность – это не только лишний жир, но и переизбыток жидкостей в организме. Почаще посещайте баню или сауну, ведь так вы избавитесь от лишнего веса, да еще оздоровитесь. Наверняка вы замечали, что профессиональные спортсмены и модели нередко ходят в парные, ведь они позволяют контролировать вес. Не лишним будет заказать массаж со скрабингом (или поскрабить кожу дома перед баней). Очистив поры, вы улучшите выход всякой гадости из организма.
5. Клизмы
Я прямо слышу, как читательницы сейчас сказали хором «Фу!». Да, клизмы – пикантная тема для разговора и многие стесняются подобных процедур. И все же попробуйте перебороть стеснительность и проконсультироваться у своего врача по поводу клизм. Подобные процедуры выводят из организма шлаки, улучшают работу кишечника, избавляют от вздутия и так далее. А что в итоге? Наш организм работает как часы, а это благоприятно сказывается на талии.
6. Обертывания
Обертывания – довольно эффективный метод, правда, мне он не полюбился. Для данного способа вам понадобится пищевая пленка (ее надо обмотать вокруг живота) и куча теплых вещей. Нарядившись, будто мишка на Северном полюсе, приступите к физическим упражнениям. Под пленкой кожа будет активно потеть и вес начнет уходить. Вариант для ленивых – лечь спать пот толстое одеяло, предварительно обмотав живот пленкой. Почему я невзлюбила обертывания, хотя они мне помогали? Да потому что воняла, как стадо бизонов, да еще и поры забивались. Готовьтесь к тому, что скрабиться придется остервенело и после каждого обертывания.
7. Секс
Да-да, нет тренажера лучше, чем тело любимого мужчины. Качественный секс гарантирует вам хорошую фигуру. Что значит «качественный»? Это тот, при котором вы достигаете оргазма. Не только мужчины, а вы – девушки. Хватит симулировать, слишком часто мы щадим чувства парней. Оргазм – круче любой тренировки и частые его повторения улучшают фигуру и в частности – живот. Во время оргазма происходят ритмичные сокращения мышц. Можно усилить эффект от секса, выбрав позиции для похудения.
8. Сон
А вы знали, что сон помогает похудеть? Надо лишь соблюдать правила: проветривайте помещение, почаще спите нагишом, не ешьте на ночь и наслаждайтесь минимум 7-8 часами покоя в темноте и тишине. Соблюдая режим, вы заметите, что животик стал стройнее.
9. Плавание в море
Мне повезло родиться в курортном городе – так думают все мои иногородние друзья, завидуя возможности проводить на море уйму времени. Как бы не так! В суматохе работы местные жители видят море пару раз в год. И все же порой удается устроить себе отпуск и попасть на пляж. Буквально через пару дней пляжного отдыха вы заметите существенную разницу. А если повезет провести на пляже месяц, то ваша фигура станет просто восхитительной. Так за 4 недели я согнала вес с 56 до 48 килограммов – это мой личный рекорд. Меньше 48 кило я весила разве что в школе. И это при том, что я весь отпуск питалась хот-догами и пиццей! Частые плавания в соленой воде помогают активно сжечь калории, а кожа при этом висеть не будет, ведь море делает ее упругой.
Пусть эти нехитрые способы помогут вам сохранить наилучшие формы. Быть может, у вас тоже есть действенные секреты в борьбе с лишним весом? Поделитесь с нами своими советами!
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