Ученые выявили еще одно полезное свойство какао

Этот напиток полезен при рассеянном склерозе.Ежедневное употребление кружки какао может помочь обуздать усталость у десятков тысяч пациентов, страдающих от рассеянного склероза. Дело в том, что в этом напитке содержатся противовоспалительные компоненты.Ежедневное употребление кружки какао может помочь людям, страдающим от распространенного симптома при рассеянном склерозе. Речь идёт о сильной усталости. Какао содержит флавоноиды, и наблюдения за пациентами показали, что употребление этого напитка ежедневно в течение 6 недель снижает уровень усталости и боли. Британские исследователи полагают, что благодарить за это нужно флавоноиды какао, которые имеют противовоспалительные свойства.Рассеянный склероз является наиболее распространённым неврологическим расстройством в России, чаще всего вызывающим инвалидность. На сегодняшний день он диагностирован более чем у 150 тысяч россиян. Истончение миелиновой оболочки нервов, по которым мозг передает сигналы к телу, приводит к постепенной утрате контроля над движениями.Многие пациенты через некоторое время оказываются прикованными к инвалидной коляске. Впрочем, каждый случай рассеянного склероза индивидуален, и у каких-то пациентов он прогрессирует медленно в течение десятилетий, а у других развивается очень быстро. Известно, что данное расстройство в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин У 90% своих жертв рассеянный склероз вызывает хроническую усталость вместе с болью и проблемами со зрением.Новое исследование показало, что какао может быть одним из средств борьбы с усталостью. Учёные разделили 40 пациентов, у которых недавно диагностировали рассеянный склероз, на две группы. Первая употребляла чашку какао с высоким уровнем флавоноидов вместе с рисовым молоком ежедневно в течение 6 недель, а вторая группа – тот же самый напиток но с низким количеством флавоноидов.Оценка уровня усталости показала, что именно в первой группе эффективность какао была максимальной.