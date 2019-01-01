Названы причины недостатка витамина D в организме

Его дефицитом также связаны повышенный риск высокого кровяного давления.Недостаток витамина D в человеческом организме не только ослабляет кости. С его дефицитом также связаны повышенный риск высокого кровяного давления и диабета второго типа, инфаркта и инсульта, депрессии, бронхиальной астмы, метаболических нарушений и, ожирения, а также слабоумия, аутоиммунных заболеваний.Научные специалисты рассказали о том, какие причины могут провоцировать недостаток ценного витамина в организме.Диеты. Очень жесткие рационы с большим количеством ограничений, в особенности недополучающие жир, - это прямая дорогая к дефициту витамина D, утверждают ученые.Возраст – больше 50 лет. В «элегантном» возрасте кожа оказывается уже не в состоянии синтезировать достаточное количество холекальциферола - превитамина D3.Ожирение. Тогда как для получения витамина D организмом важно употреблять достаточное количество жиров, именно жир может стать причиной того, что витамина будет недоставать. Специалисты поясняют: витамин D является жирорастворимым, и чем больше жира в теле, тем сильнее он разбавляется.Хронические болезни кишечника или почек. Люди с болезнью Крона, целиакией или воспалительными заболеваниями кишечника склонны к недобору витамина D – данные болезни нарушают всасывание жиров, а вместе с этим и абсорбцию витамина D.Злоупотребление алкоголем. У пьющих людей недостаток витамина D выражен особенно ощутимо. Если алкоголем злоупотребляет беременная женщина, дефицит этого витамина может отмечаться и у плода.Жизнь в промышленных районах. Исследования показывают, что промышленные выбросы и пыль, образующие смог, не пропускают спектр ультрафиолетовых лучей, под действием которого в организме синтезируется витамин D.Работа в ночную смену. Ночной образ жизни, при котором человек имеет возможность отсыпаться только днем, ведет к тому, что солнечные лучи, запускающие в организме выработку витамина, элементарно недополучаются.