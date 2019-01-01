Названы вредные привычки, которые останавливают похудение

Похудение на 80% зависит от питания.В погоне за идеальной фигурой люди отказываются от вредных продуктов, больше занимаются спортом, пьют больше воды. Но эти старания напрасны, если вы делаете привычки, которые задерживают процесс похудения.Диетолог Альбина Комиссарова отмечает, что для эффективного снижения веса нужно забыть об этих привычках.1. Вы увеличиваете количество перекусовЕсли до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, то это увеличит калорийность рациона.А если вы привыкли перекусывать сладкими батончиками, йогуртом с сахаром, глазурованным сырком, тогда вы лишь наберете лишний вес.2. Чаепитие и кофепитиеЧасто на работе пьете чай или кофе? А еще кроме того добавляете сахар, сливки и сладости. Это тормозит процесс похудения. Пейте кофе без сахара, можете добавить молоко, к чаю – лимон. А вместо сладостей – нарежьте фрукты.3. Вы пьете сладкие напиткиОсобенно летом. Они содержат большое количество сахара. Вместо них выбирайте воду или же натуральные морсы без сахара.4. Вы не планируетеНаучитесь планировать, что вы съедите за 1,5 часа перед тренировкой и после. Запасайтесь заранее батончиками из сухофруктов.5. Выбираете обезжиренные продуктыОни не имеют никакой пользы, плохо насыщают и содержат стабилизаторы и загустители. Лучше выбирайте продукт с большей жирностью.6. Отсутствие ужинаИли же вы просто после 18:00 не едите. Таким образом вы сможете похудеть, но результат не будет долговременным. Помните: ужинать необходимо за 3 часа до сна. При этом избегайте употребления жирных продуктов.7. Вы не фокусируетесь на сбалансировании рационаВсем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают к снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов.8. Подмена понятийБатончики и торт на фруктозе не означает, что они содержат меньше калорий.9. Отработка пищи спортомЕсли ваше мышление построено по принципу: "Съем торт, а завтра отработаю", успеха не будет.Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат.