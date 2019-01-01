Выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии можно по сетчатке глаз

Диагностика болезни Альцгеймера по состоянию глазной сетчатки позволяет засечь этот недуг.Ученые из Университета Дьюка обнаружили новый способ выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи утверждают, что маркером развития болезни являются специфические изменения в состоянии сетчатки глаз.Авторы нового исследования заявили о том, что диагностика болезни Альцгеймера по состоянию глазной сетчатки позволяет засечь этот недуг задолго до снижения когнитивных функций, дающего возможность заподозрить и выявить патологию. В частности, специалисты предлагают использовать для этого оптическую когерентную томографию (OCTA), посредством которой медики изучают кровоток в капиллярах задней части сетчатки. Нарушение в кровоснабжении сетчатки может напрямую ассоциироваться с развитием болезни Альцгеймера, утверждают ученые.Ученые проводили эксперимент с участием 133 здоровых человек, 39 пациентов с болезнью Альцгеймера, а также 37 человек, у которых наблюдались незначительные когнитивные расстройства. У всех участников с помощью методики OCTA проверяли состояние сетчатки. Этот способ, как оказалось, действен.«Пациенты с болезнью Альцгеймера были выявлены по значительному сокращению плотности кровеносных сосудов и кровоснабжения», - отметили авторы проекта.Исследователи полагают, что проверка состояния сетчатки предложенным ими методом, может содействовать выявлению и других нейродегенеративных заболеваний на ранней стадии, когда еще неуловимы их клинические симптомы.