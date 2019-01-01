Дневной сон помогает снижать давление пожилым гипертоникам

Дневной сон не должен быть продолжительным.На 68-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов представлены данные нового исследования, показавшего, что дневной сон может быть очень полезен для улучшения самочувствия у пожилых людей с гипертонией. Такой сон способствует снижению давления, констатировали его авторы.«У тех пожилых людей из числа гипертоников, которые не прочь вздремнуть днем, мы наблюдали заметное снижение артериального давления по сравнению с теми, кто игнорирует дневной сон. Эффект сна в этой случае сопоставим с действием других известных мер, таких как уменьшение соли и алкоголя в рационе, а также низкие дозы гипотензивных медикаментов», - заявили ученые.Специалисты наблюдали за группой из 212 пожилых добровольцев возрастом больше 60 лет с контролируемым давлением (в среднем около 129,9 мм рт. ст.). Участники носили на себе монитор, позволявший круглосуточно фиксировать показатели давления.Приняв в расчет факторы влияния на артериальное давление (вредные привычки, питание, уровень физической активности, хронические заболевания), ученые установили: дневной сон помогает пожилым гипертоникам снижать давление в среднем на 5 мм рт.ст. Чтобы осознать, насколько это существенно, сравните: снижение давления всего на 2 мм рт. ст. уменьшает риск инфаркта на 10 %.Одновременно с этим ученые отмечают: дневной сон не должен быть продолжительным, достаточно 30-45 минут.