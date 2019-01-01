Эта диета поможет избавиться от симптомов диабета

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Получены доказательства того, что диета может обратить вспять развитие диабета второго типа. В ходе крупного исследования находившиеся на диете из 850 калорий в сутки пациенты смогли победить это метаболическое расстройство.Особая диета из супов и коктейлей может обратить вспять развития диабета второго типа в долгосрочной перспективе, как установили ученые. Более трети пациентов, которые находились на режиме питания в 850 калорий в сутки, в течение двух лет смогли полностью избавиться от всех симптомов болезни.К тому времени они, конечно, уже давно потребляли нормальные по калорийности порции, а сама экстремальная диета занимала по продолжительности от 3 до 5 месяцев.Первая стадия исследования показало, что у 46% пациентов отмечалась ремиссия диабета через год. Последующие результаты продемонстрировали, что три четверти из этих людей или 36% из общего числа всё ещё не имели никаких симптомов диабета ещё год спустя.Это наилучшее доказательство того, что диабет можно победить за счёт похудения. Власти Великобритании теперь организуют особый режим из не содержащих жира супов и коктейлей для 5 000 участников более масштабного исследования перед тем, как его официально рекомендуют для лечения диабета.Исследователи из Университета Ньюкасла считают, что получили убедительные доказательство того, что диабет второго типа не является пожизненным показанием для человека. И теперь известно, как можно одолеть болезнь, всегда считавшуюся неизлечимой.Эпидемия диабета достигла рекордных показателей во многих странах мира. Диабет может приводить к инсультам, печеночной недостаточности и слепоте.