Медики объяснили, почему вредно есть фастфуд

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При частом употреблении фастфуда могут развиться панкреатит, гастрит, язвенная болезнь желудка.Специалисты Университета Иллинойса (США) выяснили: при злоупотреблении бургерами быстро повреждаются сосуды (они становятся менее эластичными), что приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.Лабораторных мышей разделили на две группы. Одних животных кормили сбалансированной пищей, а другим давали фастфуд. У животных из второй группы сосуды быстро теряли эластичность.В организме человека происходит то же самое, утверждают специалисты. Если сосуды теряют эластичность, могут развиться варикозное расширение вен, атеросклероз (образование бляшек в артериях), гипертония, инсульт, инфаркт.А специалисты из Университета Линда убеждены, что быстрая еда губительно действует на нервную систему. Ученые анализировали результаты более 240 тысяч соцопросов.Люди, употреблявшие вредную пищу, чаще имели расстройства нервной системы, чем придерживавшиеся здорового питания.Исследователи обнаружили связь между повышенным потреблением сахара и биполярным расстройством. Жареная или слишком обработанная пища вызывала депрессию.