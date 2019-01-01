Этот овощ чрезвычайно полезен для женского здоровья

Диетологи подтверждают, что баклажаны имеют уникальные вкусовые качества. К тому же, по содержанию белка этот овощ приближен к мясу.

Синие, розовые, белые, фиолетовые - сортов баклажанов большое количество. Но помните - чем темная кожура, тем большее содержание антиоксидантов.

Баклажан выравнивает уровень половых гормонов, так как имеет легкое экстрагенно подобное действие. У молодых девушек нет проявлений ПМС. У женщин старше – нет проявлений климактерического периода, когда бросает в жар, в холод, проявляется потливость и т.д.

И помните, баклажаны стоит употреблять в сезон небольшими порциями ежедневно. А сочетать их лучше всего с травами и другими овощами.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил sigivigi в категорию Гинекология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь