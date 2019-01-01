Этот овощ чрезвычайно полезен для женского здоровья
Синие, розовые, белые, фиолетовые - сортов баклажанов большое количество. Но помните - чем темная кожура, тем большее содержание антиоксидантов.
Баклажан выравнивает уровень половых гормонов, так как имеет легкое экстрагенно подобное действие. У молодых девушек нет проявлений ПМС. У женщин старше – нет проявлений климактерического периода, когда бросает в жар, в холод, проявляется потливость и т.д.
И помните, баклажаны стоит употреблять в сезон небольшими порциями ежедневно. А сочетать их лучше всего с травами и другими овощами.
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Добавил sigivigi в категорию Гинекология
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