Этот овощ чрезвычайно полезен для женского здоровья

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Диетологи подтверждают, что баклажаны имеют уникальные вкусовые качества. К тому же, по содержанию белка этот овощ приближен к мясу.Синие, розовые, белые, фиолетовые - сортов баклажанов большое количество. Но помните - чем темная кожура, тем большее содержание антиоксидантов.Баклажан выравнивает уровень половых гормонов, так как имеет легкое экстрагенно подобное действие. У молодых девушек нет проявлений ПМС. У женщин старше – нет проявлений климактерического периода, когда бросает в жар, в холод, проявляется потливость и т.д.И помните, баклажаны стоит употреблять в сезон небольшими порциями ежедневно. А сочетать их лучше всего с травами и другими овощами.