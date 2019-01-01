Помидоры могут защищать от рака печени

Употребление помидоров может быть связано со снижением риска рака печени, который увеличивается из-за жирного питания. К такому выводу пришли американские исследователи.Ученые из Tufts University установили, что употребление помидоров может снижать риск рака печени, вырастающий на фоне жирной диеты. В последние годы питание с высоким содержанием жирных продуктов стало доминирующим в большинстве стран мира из-за наступления фастфуда. Преимущества для здоровья помидоров были подтверждены в ходе экспериментов с участием лабораторных мышей. Выяснилось, что содержащийся в этих овощах мощный антиоксидант ликопин, обладающий противовоспалительным и противораковым воздействием, эффективно снижает проявления жировой болезни печени, воспалений и опухолей этого органа.Исследователи подчеркивают, что употребление цельных продуктов вроде помидоров и переработанных помидоров в виде соусов, томатных паст, консервов, кетчупа и сока обеспечивает человека наилучшим источником ликопина. Что любопытно, исследователи наблюдали больший эффект экстракта помидоров, чем того же самого количества очищенных добавок с ликопином в деле защиты от рака печени. Вполне возможно, это может объясняться другими полезными питательными веществами в цельных помидорах вроде витамина Е, витамина С, фолатов, минералов, а также фенольных компонентов и диетических волокон.К числу других продуктов питания, богатых ликопином, можно отнести арбуз, грейпфрут, папайю и сладкий красный перец. Однако, по сравнению с томатами, в этих продуктах концентрация ликопина значительно ниже. Наконец, употребление помидоров и продуктов на их основе приводит к уменьшению риска сердечно-сосудистых болезней, остеопороза, диабета и других опухолей, включая злокачественные поражения предстательной железы, легких, груди и кишечника, как показало исследование.