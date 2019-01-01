Электронные сигареты связали с хрипами в дыхании

Электронные сигареты могут стать причиной развития хрипов в дыхании у взрослых людей. Данные симптомы у пользователей гаджетов встречаются почти в два раза чаще, чем у тех, кто не употребляет регулярно табачные продукты.Употребляющие электронные сигареты люди почти в два раза чаще сталкиваются с хрипами при дыхании, по сравнению с теми, то не пользуется регулярно табачными продуктами, как показало исследование. Хрипы вызываются сужением или аномальной работой воздушных проходов, довольно часто они предшествуют серьезным расстройствам со здоровьем вроде эмфиземы, ГЭРБ, сердечной недостаточности, рака лёгких и апноэ во сне. Результаты нового исследования согласуются с предыдущими работами учёных, которые показали, что выделения от электронных сигарет и подсластителей, входящих в их основу, повреждают клетки легких за счет создания вредных свободных радикалов, а также воспалений в легочной ткани.«Основной посыл нашего исследования в том, что электронные сигареты вовсе не безопасны, если дело касается лёгких, - говорят ученые из Университета Рочестера в США. - Наблюдаемые нами изменения при использовании электронных сигарет, как при лабораторных экспериментах, так и при анализе здоровья реальных курильщиков, полностью соответствуют ранним симптомам повреждений легких. А это очень опасно для здоровья и жизни человека».В США популярность электронных сигарет особенно высока, как показывает статистика. До 13% взрослых жителей этой страны пользовались когда-либо данными устройствами, а 4% используют их на регулярной основе. Электронные сигареты считаются менее вредными, чем традиционные, но остаётся масса опасений по поводу их долговременных последствий для здоровья.