Пониженный гемоглобин: причины, симптомы и последствия

Некоторые люди сталкиваются с такой проблемой, как пониженный гемоглобин. Сильные отклонения способны привести к серьёзным проблемам со здоровьем.Что такое гемоглобин?Гемоглобин представляет собой кровяной пигмент, который обеспечивает транспортировку кислорода в организме. Уровень гемоглобина напрямую зависит от многих факторов, в том числе возраста, пола, условий жизни, питания, состояния здоровья. Для женщины нормой гемоглобина считается 120/140 г/л, для мужчины - 135/160 г/л, для ребёнка до пяти лет - 110 г/л и выше.Причины пониженного гемоглобинаСуществует целый ряд причин, по которым может развиваться пониженный гемоглобин.Причина 1: значительные кровопотери любой этимологии. Например, у женщин в период менструации гемоглобин, как правило, снижен.Причина 2: неправильное питание. Отсутствие железосодержащих продуктов в рационе приводит к пониженному гемоглобину.Причина 3: инфекционные заболевания.Причина 4: воспалительные процессы в организме.Причина 5: беременность.Поставить диагноз может только терапевт на основании анализов крови. Если будут выявлены другие сопутствующие болезни, врач направит пациента к другим специалистам. Это может быть эндокринолог, гастроэнтеролог, хирург, иммунолог или кардиолог. Подобные действия нужны ля того, чтобы исключить нарушения других органов, которые могут вызвать пониженный гемоглобин.Симптомы пониженного гемоглобинаЕсли поставить чёткий диагноз может только врач, то пациентам самим под силу распознать признаки пониженного гемоглобина. При обнаружении подобных симптомов нужно тут же обратиться к медикам за помощью.Так, к симптомам пониженного гемоглобина относятся:Сонливость, общая усталость;Быстрая утомляемость;Нарушение внимания, снижение концентрации;Снижение артериального давления;Частые головные боли;Учащенное сердцебиение;Сухая и шелушащаяся кожа, ломкость ногтей, тусклые неживые волосы;Воспаление слизистых оболочек, образование язвочек;Обмороки (в тяжёлых случаях);Нарушения обоняния и вкусовых ощущений.Последствия пониженного гемоглобинаПониженный гемоглобин может стать причиной развития железодефицитной анемии, то есть малокровия. Такое заболевание является крайне опасным. Дело в том, что оно может вызвать кислородное голодание, что в свою очередь будет причиной дистрофии органов и тканей. Чаще всего патология возникает вместе с другими различными заболеваниями и при слабом иммунитете.Если пониженный гемоглобин происходит у ребёнка, то это может стать причиной развития болезней центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Страшно то, что у детей пониженный гемоглобин, как правило, выражается очень слабо либо его симптомы вообще отсутствуют.Методы борьбы с пониженным гемоглобиномВо-первых, наладьте свой рацион. Надо употреблять больше продуктов, в которых содержится железо. Самыми эффективными продуктами для увеличения уровня гемоглобина являются свекла, гречка, горох, кукуруза, орехи.Кроме того, следует есть больше продуктов с фолиевой кислотой и витаминами группы В, это крайне важно. Если едите железосодержащие продукты растительного происхождения, то надо сочетать их с овощами и фруктами с витамином С. Это позволит лучше усваивать железо. Также следует забыть о чае и кофе, потому что они ухудшают всасывание железа.Во-вторых, можно использовать медикаменты. Но их может назначить только врач только в тех случаях, когда наблюдается сильное снижение уровня гемоглобина. Поэтому при обнаружении признаков пониженного гемоглобина надо обратиться в больницу.И наконец можно использовать народные методы борьбы с пониженным гемоглобином. Например, можно принимать водный настой цветков липы с медом, отвар из ягод шиповника или по 50 граммов пророщенных и замоченных в кипятке зерен пшеницы (но это в случае, если у вас нет проблем с ЖКТ).В качестве профилактики необходимо ежегодно проверять уровень гемоглобина, даже если вы не чувствуете недомоганий. Обязательно придерживайтесь сбалансированного питания. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом и больше спите. Правильный образ жизни позволит не испытывать подобных проблем, таких как низкий уровень гемоглобина.