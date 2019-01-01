Худеем без диет: 5 советов психолога

Блоги, посвященные здоровому питанию, специальные программы, сборники рецептов не уменьшают количества людей, недовольных собственным телом. Психотерапевт Карина Мелвин уверена: для победы над лишним весом им не хватает главного компонента — психологического. Вот несколько простых шагов на пути к его обретению.Нам постоянно твердят, что сбросить вес не так уж сложно: нужно есть меньше, отдавать предпочтение здоровой пище и больше двигаться. Однако факт остается фактом: несмотря на огромное число адептов здорового питания, количество страдающих ожирением все время растет.Пора признать, что диеты не работают.Исследования, проведенные в Калифорнийском университете, показали, что почти две трети попыток сесть на диету завершаются неудачей. Также есть данные о том, что многие люди, пытающиеся похудеть с помощью диет, в будущем еще больше набирают вес: участники одной из программ по снижению веса в течение двух лет набрали значительно больше килограммов, чем те, кто в подобных программах не участвовал.Уверена, если бы большинство людей осознавало этот факт, они не стали бы даже пытаться худеть с помощью диет! Диеты просто-напросто не работают. Пора менять подход к проблеме. Вот несколько простых и эффективных стратегий снижения веса.1. Получайте от еды удовольствиеТак как диеты не работают, не нужно себя ограничивать или исключать из рациона любимые продукты. Ешьте, когда захотите, и только то, что вам действительно нравится. Хотите шоколадный торт? Вперед! Сочный стейк? Пожалуйста! Больше не нужно заставлять себя питаться диетическими продуктами, которые на вкус похожи на картон и к тому же не слишком питательны.Но при этом важно отказаться от правил вроде: «Пора есть, потому, что подошло время обеда/ужина». Ешьте только тогда, когда действительно голодны. Еда — это наше «вкусное топливо», поэтому дождитесь, пока желудок начнет посылать вам сигнал о том, что это топливо ему действительно нужно.2. Поддерживайте здоровую микрофлоруМножество исследований показывает связь между проблемами с микрофлорой и ожирением, поэтому о своей микрофлоре нужно заботиться. Делать это совсем несложно. Главное — разнообразное питание и натуральные продукты. Включите в свой рацион натуральный йогурт с пробиотиками (не диетический!), домашний сыр, изготовленный по традиционным рецептам, а также продукты, не содержащие антибиотики и пестициды.3. Ешьте здоровую и качественную пищуПравильное питание помогает предотвратить до 70% болезней. Рацион современного человека в основном состоит из продуктов, подвегавшихся искуственной обработке, которые организм не может полностью переварить. Очень важно питаться качественной пищей, сказав твердое «нет» искусственно обработанным продуктам, напичканным вредной «химией».Хорошо известно, что надписи «обезжиренное» или «с низким содержанием жира» на продуктах в магазине на самом деле означают лишь, что в этих продуктов полно сахара, добавок и красителей. Не покупайте продукты, в состав которых входят ингредиенты с незнакомыми вам или непроизносимыми названиями.Не ограничивайтесь только готовыми продуктами, готовьте сами! Когда вы перейдете на здоровую (и потрясающе вкусную!) пищу, то обязательно заметите, что вам нужно меньше есть, чтобы насытиться, и вы дольше остаетесь сытыми после еды. Да, и еще: кожа, ногти и волосы будут выглядеть гораздо лучше.4. Ешьте сосредоточенно, прекращая трапезу, как только насытитесьВо время еды важно сосредоточиться на настоящем моменте — и, собственно, на еде. Не торопитесь, прочувствуйте ее запах, вкус, тщательно пережевывайте каждый кусочек. Мы настолько привыкли бездумно поглощать пищу, что сами не замечаем, когда насытимся. Поэтому так важно есть медленно и вдумчиво.Не нужно доедать все до крошки! Особенно это касается тех моментов, когда мы едим в кафе или употребляем готовые блюда. Например, покупные сэндвичи часто просто огромные — вдвое больше той порции, которой нам было бы вполне достаточно. Очень важно переосмыслить размер своей «обычной» порции.Ешьте, что хотите, но прислушивайтесь к организму и остановитесь, когда он скажет «хватит!». Умение определять, когда вы насытились, нужно тренировать, словно мускулы. Мы давно разучились есть до насыщения и вместо этого стали доедать все до крошки.5. Полюбите свое тело таким, какое оно естьЕсли вы когда-то любили свое тело, представьте прежние размеры, вспомните, как вы себя ощущали. Если не можете вспомнить тот период, выберите человека, фигурой которого восхищаетесь, и представьте, что у вас такое же тело. Ощутите, сколько радости приносит тело, которое вы любите! Постарайтесь выполнять это упражнение каждый день.Будьте добры к своему телу, уважайте его, думайте о том, что вам в нем нравится. Один из главных барьеров, мешающих сбросить вес, — психологический. Чтобы похудеть физически, сначала надо «сбросить вес психологически».Перестаньте с завистью смотреть на стройных людей — начните менять представления о собственном теле.