Диетологи назвали орехи, в которых содержится наибольшее количество полезных веществ

7 самых полезных орехов при диабете.Орехи является одним из самых лучших перекусов, в том числе для тех, кто страдает от диабета. Всё дело в их удивительно полезном составе: мало углеводов, много белка, клетчатки и растительного жира. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые есть в орехах, могут снизить уровень «плохого» холестерина, что приведёт к улучшению работы сердца и сосудов.Для людей с сахарным диабетом орехи будут очень полезны. Какие именно, разбираем в данном материале.Кедровые орешкиЭти орехи окажут пользу при диабете. Особенно они полезны для детей, беременных женщин и пожилых. В составе орехов есть аминокислоты, токоферол, витамин В, которые позволяют поддерживать уровень глюкозы и улучшать обменные процессы.Грецкие орехиЭтот вид орехов будет очень полезен при сахарном диабете. Всё дело в их свойствах - они способны очень хорошо насыщать, сбрасывать лишний вес. Также их потребление снижает риск развития диабета 2 типа у женщин.Полезные свойства грецких орехов кроются и в том, что они содержат альфа-липоевой кислоты, которая может уменьшить воспаления, связанные с диабетом. А полиненасыщенные жирные кислоты позволяют повысить уровень «хорошего» холестерина при диабете. Главное помните о соблюдении меры. В сутки можно есть не больше семи штук грецких орехов.МиндальМиндаль тоже полезен при диабете, так как может предотвратить скачки сахара. Но его нужно употреблять с продуктами, которые богаты углеводами. Также этот вид орехов содержит большое количество питательных веществ, включая витамин Е. Благодаря такому составу приходит в норму обмен веществ, улучшается восстановление клеток и тканей в организме человека, страдающего от диабета. Кроме того, миндаль способен снизить вероятность развития сердечно-сосудистые болезни у пациентов с диабетом 2 типа, помогает контролировать уровень глюкозы. Но есть можно максимум 23 штуки.Кстати, также миндаль может улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахар в крови. К тому же орех позволяет повысить уровень магния, что укрепит кости, улучшит давление и нормализует работу сердца.КешьюВсего 25 штук кешью в день - и здоровье людей с диабетом будет гораздо лучше. Всё дело в том, что орехи очень полезны в плане снижения плохого холестерина, а соответственно, и риска сердечно-сосудистых патологий.АрахисЖенщины с диабетом и ожирением должны есть арахис, потому что такие орехи обладают массой полезных свойств. В нём содержатся белок и клетчатка, благодаря которым можно похудеть, уменьшить риск образования болезней сердца. А при поедании этих орехов не будет увеличиваться концентрация глюкозы в крови. Ешьте не больше 28 штук в сутки, чтобы не навредить самим себе.Орехи пеканЭтот экзотический орех может принести большую пользу. Он позволяет уменьшить «плохой» холестерин, а гамма-токоферол в составе пекан может быть полезен для людей с диабетом потому, что препятствует патологическому изменению уровня рН в кислую сторону. Для оказания положительного эффекта надо съедать около 10 орехов в день.ФисташкиВ день диабетикам можно съедать не больше 45 штук таких орехов. Известно, что они позволяют снизить уровень сахара в крови у людей, страдающих от диабета 2 типа. Также уменьшается количество «плохого» холестерина, что отрицательно сказывается на работе сердца.