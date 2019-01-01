Названы продукты, повышающие риск развития рака

Международные исследователи в ходе научной работы обнаружили «вероятный канцероген» в картофеле фри и чипсах.Как утверждают специалисты, вещество под названием акриламид способно вызывать образование онкологических заболеваний.По данным издания ctvnews, «вероятный канцероген» образуется в пище, содержащей высокое количество углеводов и небольшое количество белка в условиях длительной термической обработки. Такие вещества были обнаружены не только в чипсах и картофеле, но и заменителях кофе, хлопьях, хлебных изделиях и в печенье.По мнению ученых, изучение акриламида необходимо для выяснения степени влияния его на организм человека. Это позволит принять необходимые меры по уменьшению его вредного воздействия и снижения уровня онкологических заболеваний.