Названы главные факторы, провоцирующие сердечный приступ

Исследование провели британские ученые.Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании составили перечень факторов, способствующих возникновению сердечного приступа. В очередной раз ученые напомнили: лучше всего предотвратить возникновение сердечного приступа помогает регулярная физическая активность.Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании призвали внимательно относиться к таким проявлениям, как боль в области груди и на других участках тела, одышка и головокружение, свистящее дыхание и кашель. Все это, по их словам, являются сигналами ухудшения работы сердца.«Чаще всего к сердечному приступу приводит ишемическая болезнь, но спровоцировать его могут также стрессы, избыточный вес, диабет, гипертония, повышенный уровень холестерина», - констатировали эксперты.Ученые подчеркнули, что для защиты от таких нарушений важно иметь определенный уровень физической активности - не менее 40 минут в день. Это эффективно способствует нормализации давления, снижению холестерина.Также специалисты настоятельно советуют заботиться о питании: в нем должна быть достаточно ценных минералов и витаминов. Рыба, бобовые, молочные продукты обеспечат здоровье организма, особенно при отказе от вредных продуктов и алкоголя и уменьшения потребляемого сахара, отметили они.