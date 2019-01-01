Психологи поделились методами снижения тревожности

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Существует три самых результативных методики.Все наши волнения, стрессы, переживания напрямую связаны с таким состоянием, как тревожность.Ведь мы волнуемся за наших детей и родных, не оставляют нас равнодушными проблемы на работе. Часто тревогу вызывает элементарная не хватка материальных средств.Длительное пребывание в таком состоянии не лучшим образом сказывается на нашем здоровье. Психологи разработали методики, помогающую расслабиться и снять напряжение. Вот некоторые из них:Учитесь переключать вниманиеЕсли вас одолели плохие мысли, попробуйте переключиться на что-то позитивное. Вспомните о радостных и волнительных моментах, которые могут вызвать на вашем лице счастливую улыбку. Посмотрите комикс, полистайте любимый журнал. Как вариант - позвоните приятелю. Возможно в разговоре вы сможете взглянуть на вашу проблему по-другому.Метод аффирмацииДоказанная эффективность этого метода заключается в проговаривании позитивной информации. Например: «У меня всё хорошо», или «Я совершенно спокоен».Метод ста круговПсихотерапевты советуют попробовать выполнить следующее действие:На белом листе бумаги просто рисуете круги (не забывая считать), при этом можете проговаривать ту проблему, которая вас тревожит. Не спешите. Постепенно придёт решение вашего вопроса, тревога уйдёт, и вы станете гораздо спокойнее.