Ученые назвали негативную сторону долгой жизни

Негативным последствием увеличения продолжительности жизни может стать поколение людей со "здоровыми телами, но слабым мозгом".Британский ученый Мауро Джакка высказал мнение о том, что долголетие может быть опасным.Он считает, что негативным последствием увеличения продолжительности жизни может стать поколение людей со "здоровыми телами, но слабым мозгом". Именно к такому эффекту движется человечество, считает ученый. Ведь пока создаются вакцины против смертельных вирусов, возникает новая опасность - слабый, неспособный обрабатывать информацию мозг в совершенно здоровом теле.Джакка отметил, что после 80 лет повышается риск развития деменции, а человек стремительно теряет до 15% способностей мозга. Он начинает медленнее думать.«Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова».