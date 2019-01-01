Найден ген, отвечающий за провал контрацептивов

Для своего исследования медики из Университета Колорадо привлекли 350 здоровых женщин.Гормональные контрацептивы делаются на основе прогестинов - синтетических аналогов прогестогена - и часто к ним добавляется эстроген, один из женских половых гормонов. Прогестогены действуют за счет сразу множества эффектов - от блокирования овуляции до изменения в матке и фаллопиевых трубах, поэтому они входят и в гормональные пилюли для постоянного приема, и в таблетки для экстренной контрацепции.Гормональные импланты, которые высвобождают небольшое количество гормонов из вшитой в предплечье капсулы, тоже делаются на основе прогестинов - можно сказать, что на практике «прогестины» и «гормональная контрацепция» часто представляют собой одно и то же.Экстренная контрацепция используется после незащищенного полового акта. Это не то же самое, что и медикаментозный аборт, который проводят уже после наступления беременности, то есть имплантации эмбриона в стенку матки.Для своего исследования медики из Университета Колорадо привлекли 350 здоровых женщин с вживленным имплантом на основе одного из прогестинов, этоногестрела. У всех участниц ученые брали образцы крови, чтобы определить уровень этого гормона. Вдобавок ученые проанализировали их генотип. Это позволило определить, что в результате повышенной активности одного из генов, CYP3A7, падает концентрация синтетического гормона и, следовательно, эффективность гормональной контрацепции должна снижаться.Впрочем, ученые не измеряли индекс Перля, то есть частоту нежелательных беременностей при использовании определенного противозачаточного средства. Женщин, у которых обнаружилась повышенная активность CYP3A7, было 18, что слишком мало для статистически достоверных результатов. Однако авторы указывают, что зафиксированный ими эффект может иметь клиническое значение.«Когда женщина говорит, что забеременела при использовании контрацепции, мы часто считаем, что это как-то связано с ее небрежностью, - приводит пресс-служба университета слова ведущего автора исследования, Аарона Лазорвица. - Однако эти новые данные указывают, что нам стоит прислушаться к пациенткам и принять во внимание то, что причиной может быть что-то в их генах».Ген CYP3A7 отвечает за синтез белка из семейства цитохромов, химически активных молекул. Многие из цитохромов играют ключевую роль в как в нормальном обмене веществ, так и в обезвреживании токсинов. Конкретно CYP3A7 может перерабатывать в том числе прогестины. Обычно, пишут исследователи, этот белок синтезируется только во время внутриутробного развития, но определенный вариант этого гена (аллель, как говорят генетики) приводит к тому, что CYP3A7 сохраняет активность и во взрослом возрасте.Новое открытие, как заявляют авторы, позволит более эффективно подбирать контрацептивы и другие препараты. Прогестины назначают и в ряде других случаев, от гормональной терапии во время менопаузы до лечения ряда злокачественных опухолей, а анализ генотипа пациенток с каждым годом становится все более доступным. Возможно, в обозримом будущем подбирать контрацепцию и терапию будут после сравнительно простого теста.