Названа основная причина сердечных болезней

В 2015 году из-за плохой экологической обстановки умерти 790 тысяч человек в Европе.Ученые из Германии провели исследование и выяснили, что может стать причиной смерти куда чаще, чем мы предполагаем.По их словам, люди очень часто умирают от заболеваний сердца, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей.Для своего исследование ученые смоделировали воздействие различных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Результаты удивили всех. Стало известно, что в 2015 году из-за плохой экологической обстановки умерти 790 тысяч человек в Европе. Из них до 80% приходилось на заболевания сердца, включая инфаркты и инсульты.Исследователи подсчитали, что из-за грязного воздуха умирают 8,8 миллиона человек ежегодно. Эта цифра даже больше, чем показатель смертности от курения сигарет.