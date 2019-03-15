Напитки, которые заменят кофе по утрам

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Существует несколько полезных альтернатив, которые помогут избавиться от пристрастия к кофе.В качестве бонуса прилив сил без большой дозы кофеина обеспечен.Грибной чайПусть звучит это и не слишком привлекательно, зато пользу от этого горьковатого напитка сложно измерить. Ученые утверждают, что грибной чай помогает бороться со стрессом, дарит заряд энергии и повышает иммунитет.Чай из корня солодкиНесмотря на специфический вкус, этот чай очень полезен для тех, кто имеет проблемы с пищеварением. Кроме того, в него не нужно добавлять сахар, что является еще одним преимуществом.Чай из ягод шизандрыЛюбителям травяных чаев он точно придется по вкусу. На Востоке его называют "чаем пяти вкусов", так как в нем сочетается кислота, сладость, горчинка, жгучесть и соленость. Этот напиток лучше всего пить перед важной встречей – он повышает внимательность и бдительность.Кофе из одуванчиковЭтот вариант - идеальное решение для тех, кто любит вкус кофе, но хочет снизить уровень потребляемого кофеина. Кофе из одуванчиков имеет тонизирующий эффект, очищает печень и способствует похудению.Лимонная водаСамый простой и доступный напиток из всех вышеназванных. Пара капель лимонного сока на стакан воды может делать настоящие чудеса: повышать иммунитет, улучшать состояние кожи и бороться с воспалениями.