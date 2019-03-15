Медики рассказали, какие фрукты полезно есть при диабете
Ведь в большинстве таких продуктов содержится слишком много сахара, резкие скачки которого могут привести к пагубным последствиям. А вот в других - фруктоза с низким гликемическим индексом.
Гранаты
Диабетикам следует включить в рацион и гранаты, так как они могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в пожилом возрасте. Дело в том, что эти фрукты содержат антиоксиданты, которые защищают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов от повреждений свободными радикалами.
Груши
Низкий гликемический индекс данных фруктов делает их идеальным перекусом для диабетиков. Также в грушах есть магний, железо, калий, кальций, холин, ретинол, бета-каротин и витамины С, Е и К. Всё это крайне важно для диабетиков.
Персики
Эти фрукты богаты клетчаткой, калием, витаминами А и С. К тому же гликемический индекс у них не так уж и высок - 28-56 при допустимой норме для диабетиков не больше 55. Стоит ли дополнительно говорить, что диабетики обязательно должны есть персики?
Мускатная дыня
Данный фрукт тоже очень полезен для диабетиков, согласно некоторым исследованиям. Причина в том, что он содержит большое количество калия, а это позволяет снижать артериальное давление, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же у фрукта много витамина С и бета-каротина.
Яблоки
В яблоках содержится много пектина и клетчатки. Первый компонент очень полезен для диабетиков, так как помогает держать под контролем уровень сахара в крови. Также в этих фруктах есть кверцетин, с помощью которого стимулируется выработка инсулина, предотвращается инсулиноезистентность.
Бананы
В этом фрукте мы найдём много калия и магния, которые оказывают пользу сердцу, нормализуя артериальное давление. Они позволяют утолить голод. Тем самым можно назвать их необходимыми фруктами для диабетиков.
Манго
В манго есть масса полезных веществ: витамины С и А, фолиевая кислота. За счёт поедания этого фрукта будет улучшаться состояние диабетика.
Киви
Витамин С и калий в составе киви позволяют улучшить работу иммунной и сердечно-сосудистой системы. Он просто необходим людям, которые страдают от диабета 2 типа.
Авокадо
Ещё одним фруктом, который будет идеален для диабетиков, считается авокадо. Всё дело в полиненасыщенных жирах, которые оказывают противовоспалительный эффект. К тому же во фрукте почти нет сахара, что делает его крайне полезным не только на диабетиков, но и тех, кто хочет похудеть.
Апельсины
За счёт поедания этого фрукта можно восполнить суточную норму витамина С. У апельсинов низкий гликемический уровень, низкая калорийность, что позволяет их есть диабетикам практически в неограниченных количествах. К тому же фрукты содержат калий и фолат, что приводит в норму артериальное давление.
Грейпфрут
А в грейпфруте, как и в других цитрусовых, вы найдёте множество витамина С. К тому же благодаря этому фрукту можно нормализовать уровень сахара в крови, тем самым это очень полезно для диабетиков.
Вместо эпилога стоит добавить, что диабетикам следует в целом следить за своим питанием. Ведь уровень сахара в крови может подскочить от любого кусочка пищи.
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