Диетолог рассказала, как поститься, чтобы не навредить здоровью

«Важно определить для себя от чего ты отказываешься: алкоголь, мясо, рыба, молочная продукция, яйца. Строгий пост исключает все продукты животного происхождения, даже мед. Но, на мой взгляд, это не обязательно. Ведь, прежде всего, пост - это духовная аскеза и победа духа над физическим телом. Поэтому я рекомендую отказаться в первую очередь от того, чем вы злоупотребляете. Например, сладкое, или вредные привычки - отказ от курения и матерных слов - тоже пост в своем роде. Некоторые отказываются от мясных и молочных продуктов, оставляя рыбу и морепродукты. Старайся выбрать наиболее комфортный и подходящий тебе вариант».На что важно обратить внимание в питании:Цельные злаки и грубые крупы - 1 -1,5 порции в день. Это может быть полноценный завтрак и часть обеда.Источники растительного белка - бобовые, орехи. Чечевица, маш, фасоль, горох - 1 порция в день (примерно 200 гр, тоже можешь разделить на разные приемы пищи). Орехи (сырые) - примерно горсть, 20-30 гр. в день (как перекус или в дополнение к основному блюду). Грибы - можно и к овощам, и к растительному белку.Не забываем про овощи - 500-600 грамм в день, и фрукты - 250-300 гр.Растительные жиры - добавляй к кашам, салатам, овощам. До двух столовых ложек в день. Помни про авокадо.