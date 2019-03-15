Диетолог рассказала, как поститься, чтобы не навредить здоровью
На что важно обратить внимание в питании:
Цельные злаки и грубые крупы - 1 -1,5 порции в день. Это может быть полноценный завтрак и часть обеда.
Источники растительного белка - бобовые, орехи. Чечевица, маш, фасоль, горох - 1 порция в день (примерно 200 гр, тоже можешь разделить на разные приемы пищи). Орехи (сырые) - примерно горсть, 20-30 гр. в день (как перекус или в дополнение к основному блюду). Грибы - можно и к овощам, и к растительному белку.
Не забываем про овощи - 500-600 грамм в день, и фрукты - 250-300 гр.
Растительные жиры - добавляй к кашам, салатам, овощам. До двух столовых ложек в день. Помни про авокадо.
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