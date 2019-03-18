Названы пять продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Эксперты выяснили, что есть определенные продукты, которые после наступления 30 лет для организма человека нежелательны. Врачи советуют вообще исключить их из рациона, в частности, это относится к пиву.

Среди рекомендаций медиками были названы 5 продуктов, от употребления которых лучше отказаться после 30 лет. Оказалось, дело в том, что по достижении этого возраста в организме активизируются механизмы старения и замедляется метаболизм, поэтому он не может так же, как раньше усваивать некоторые виды продуктов.

На первое место диетологи поставили сахаросодержащие напитки и продукты. По мнению косметологов, любители сладкого быстрее становятся обладателями морщин и снижения эластичности кожи. Поэтому врачи советуют отказаться от сахара или хотя бы минимизировать его наличие в ежедневном рационе. При этом медики советуют оставить только фрукты, ягоды и темный шоколад.

Следующими продуктами, которые нельзя есть после 30, стали изделия из белой муки. Уровень глюкозы в крови повышается не только из-за сладостей, но и также из-за выпечки, макарон и других подобных изделий. Специалисты отмечают, что белая мука вообще не содержит ничего полезного, а только способствует скоплению жира.

Среди запрещенных после 30 продуктов также названы пиво и коктейли. Оказалось, что с возрастом человек все хуже переносит алкоголь. Кроме того, пиво и коктейли способствуют сильнейшему обезвоживанию. Поэтому, по словам экспертов, чтобы избежать морщинистой кожи, необходимо отказаться от данных напитков.

Недорогая выпечка и полуфабрикаты являются нежелательными для употребления продуктами, поскольку содержат трансжиры. Они образуются после переработки дешевых растительных масел и ускоряют процессы старения, делая кожу более восприимчивой к ультрафиолету. Еще одним вредным продуктом диетологи назвали колбасу. По мнению ученых, в ней содержится большое количество консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов, которые могут привести к различным заболеваниям. А с возрастом риск только увеличивается.

Напомним, ранее медики заявили, что некоторые продукты способны вызвать головную боль, а другие - предотвратить ее. Врачи советуют исключить их из ежедневного питания особенно тем, кто находится в группе риска.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь