Стало известно, что можно и чего нельзя делать при высокой температуре
«Если у ребенка температура 39,5С, но он бегает и играется, это нормально?» - спросили у доктора Комаровского.
«Да, это хорошо. Это профилактика пневмонии, но это способ потери жидкости. Когда ребенок бегает, он потеет дополнительно, у него физические нагрузки, организм производит избыточное количество тепла. Поэтому один из способов неотложной помощи при высокой температуре – ограничить двигательную активность и дать жидкость.
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Ограничить двигательную активность – это почитать сказки, но не уложить ребенка в кровать, это будет правильно логично, но ни о каком постельной режиме, если он хочет выбраться из кровати. Наоборот, вы будете засовывать его в кровать, он будет орать, и температура повысится еще больше. Поэтому не делайте этого никогда». - заключил Евгений Комаровский.
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