Диетолог назвала продукты, помогающие быстро похудеть

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На днях в иностранной прессе были опубликованы рекомендации диетологов об употреблении продуктов-жиросжигателей.В список таких продуктов западные эксперты включили пищевые источники белка, аминокислот и кальция, а также имбирь, жгучий перец и орехи.Отечественные специалисты высказали свое мнение о том, будут ли эффективными названные натуральные жиросжигатели?По словам диетолога Оксаны Величко, сегодня в магазинах можно найти практически любые продукты, в том числе экзотические, которые также часто встречаются в разных рекомендациях по оздоровлению и похудению. Но эксперт считает, что для укрепления здоровья и улучшения формы лучше всего подходят продукты родного региона – того, где живет человек, к условиям которого приспособлен его организм.«Наибольшую пользу приносят продукты, характерные именно для той местности, где родился и вырос человек. Папайя, например, хороший жиросжигатель, но в нашей стране есть вполне «домашние» продукты с тем же эффектом», - высказала свое мнение Оксана Величко.Другие продукты-жиросжигатели из списка западных специалистов – имбирь и молочные продукты – получили одобрение специалиста. Величко пояснила, что молочные продукты действительно могут работать как жиросжигатели – их потребление повышает концентрацию в организме гормона кальцитриола, побуждающего клетки активнее расходовать жировые запасы для обеспечения себя энергией. Что касается имбиря, этот продукт активизирует кровоснабжение и секрецию желудочных соков, что ускоряет пищеварение и обмен веществ в организме.Эксперт указала на свойственные питанию и подходящие для нас «родные» натуральные продукты-жиросжигатели. Таковыми, по мнению диетолога, являются белокочанная капуста, огурцы, местные ягоды, фрукты и пряности.«Например, малина содержит фруктовые энзимы, которые помогают расщеплять жиры в организме, ускоряют метаболизм человека. К мясным блюдам советую добавлять горчицу. Она стимулирует выработку желудочного сока, что улучшает пищеварение и способствует быстрому усвоению без откладывания лишних жиров», - сообщила диетолог.