Упражнения снижают рост рака толстой кишки

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Исследование, проведенное учеными из Университета Квинсленда и Университета Ватерлоо, позволило заключить, что выполнение физических упражнений снижают рост рака толстой кишки. Физически активный образ жизни крайне важен для борьбы с колоректальными опухолями, констатировали специалисты в публикации издания The Journal of Physiology.В новой работе приняли участие пациенты, страдающие от колоректального рака, которые упражнялись под наблюдением специалистов по методу ВИТ – высокоинтенсивных интервальных тренировок. Данный тип тренировок обычно используют для эффективного похудения: они представляют собой силовую или кардио тренировку с последовательным чередованием максимальных, средних и умеренных уровней нагрузок.Ученые собирали у добровольцев образцы крови - после одного сеанса упражнений (сразу), либо после 4 недель тренировок (не сразу после упражнений, а в состоянии покоя). Анализ этих образцов продемонстрировал: физические упражнения могут способствовать снижению роста раковых клеток толстой кишки. Ученые отметили, что рост клеток замедлялся даже после одного сеанса ВИТ.«Мы убедились, что физические упражнения могут играть важную роль в подавлении роста раковых клеток толстой кишки. Теперь необходимо выяснить, как происходят эти изменения в росте опухоли», - резюмировали авторы проекта.