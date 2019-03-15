Врачи рассказали, чем опасен прием статинов

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета заявили о том, что пропуск приема статинов на 20% повышает риск смерти. По словам специалистов, самые дисциплинированные в приеме статинов – мужчины, тогда как женщины, а также наиболее старые и наиболее молодые люди довольно часто забывают принять таблетку. Результаты данного исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.Авторы работы констатируют: более трети пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым врач назначал статины для снижения уровня холестерина, игнорируют правило ежедневного приема препаратов, употребляя лекарства только в моменты недомоганий. Ученые подчеркивают: люди, которые действуют на 100% соответственно рекомендациям лечащего кардиолога, «определенно имеют преимущество» в плане защищенности от преждевременной смерти.Специалисты проанализировали медицинские записи 347 104 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротической природы, которым в свое время назначались статины. За этими пациентами наблюдали в течение трех лет, за этот период около четверти из них умерли. Рассчитав риск смерти пациентов на основе частоты принимаемых статинов, исследователи установили, что пропуски в приеме этих лекарств коррелируют с риском смерти, повышенным на 20%.«Многие пациенты гонят саму мысль, что лекарства им нужно будет принимать всю жизнь, и воспринимают курс лечения как нечто краткосрочное. Женщины не принимают статины регулярно, потому что чаще недооценивают риск заболеваний сердца. Молодые пациенты могут просто не верить, что они могут умереть, а пожилые чаще теряют свои статины среди других лекарств. Врачи должны как-то убеждать, заставлять пациентов принимать лекарства ежедневно», - высказались ученые в публикации журнала.