Апноэ и болезнь Альцгеймера могут быть взаимосвязаны

Ученые провели ряд исследований причин возникновения такого тяжелого деменционного расстройства, как болезнь Альцгеймера. Эксперты утверждают, есть все основания связать недуг с апноэ.Внезапная остановка дыхания во время сна, называемая иначе апноэ, может происходить из-за скопления в головном мозге белка тау. Именно это вещество, накапливаясь в области, ответственной за память, считается биологическим маркером заболевания Альцгеймера.Об этом заявили американские неврологи на ежегодной медицинской конференции, согласно докладу, представленному на мероприятии, наличие белковых клубков в мозговых клетках фиксируется в случаях возникновения деменцией по типу болезни Альцгеймера. При этом такая же ситуация отмечается и при обструктивном апноэ, состоянии, включающем остановку дыхания у человека во время сна. Такие остановки могут быть единоразовыми в течение всей ночи, либо частыми.По данным исследований, на протяжении одного часа эпизоды апноэ нередко отмечаются с повторением около пяти раз. Экспериментально ученые выявили связь между уровнем белков в мозге и когнитивными нарушениями. Данные почти 290 добровольцев старше 65 лет показали возможные причинно-следственные связи обильного количества тау-белка и проявления деменции. Позитронно-эмиссионная томография мозга, которой подвергли волонтеров, показала значительное количество тау в районе височной доли, энторинальной коре, ответственной за ориентацию во времени и пространстве, а также память. Именно они страдают наиболее от заболевания Альцгеймера, дальнейшие научные разработки дадут возможность подтвердить или опротестовать высказанную теорию. В случае убедительных доводов взаимосвязи апноэ и деменции, благодаря белковому маркеру, можно будет эффективно предупреждать тяжелые когнитивные расстройства.