Медики рассказали, чем опасна низкоуглеводная диета
«Пока трудно сказать, как именно длительный отказ от углеводов влияет на сердце и сосуды. Однако переходить на такую диету необходимо очень осторожно, учитывая, что присутствует связь с аритмией», - говорится в сообщении медиков.
Исследователи проанализировали информацию, которая собиралась американскими медицинскими службами с 1985 по 2016 год в рамках научного проекта ARIC. Задачей последнего был поиск причин развития атеросклероза. В эксперименте согласились принять участие 14 тысяч человек, которые на момент начала наблюдений на страдали от сердечных недугов.
В последующие годы порядка двум тысячам добровольцев был поставлен диагноз «мерцательная аритмия». Это позволило медикам сравнить истории болезней пациентов с их рационом питания и возможными вредными привычками. По количество употребляемых сахаров исследователи разделили испытуемых на три группы. Обнаружено, что те, кто не отказывал себе в углеводах, имели риск развития аритмии на 18% ниже, чего не скажешь о сторонниках здорового питания.
По словам ученых, повышенная предрасположенность к болезням сердца связана с тем, что отсутствие углеводов лишает человека антиоксидантов. В дальнейшем исследования данной тематики будут продолжены, чтобы понять, что на самом деле приводит к развитию проблем.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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