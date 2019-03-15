Медики рассказали, чем опасна низкоуглеводная диета

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Ученые считают, что следование низкоуглеводной диете может привести к инсульту. Отмечается, что повышается риск развития мерцательной аритмии.«Пока трудно сказать, как именно длительный отказ от углеводов влияет на сердце и сосуды. Однако переходить на такую диету необходимо очень осторожно, учитывая, что присутствует связь с аритмией», - говорится в сообщении медиков.Исследователи проанализировали информацию, которая собиралась американскими медицинскими службами с 1985 по 2016 год в рамках научного проекта ARIC. Задачей последнего был поиск причин развития атеросклероза. В эксперименте согласились принять участие 14 тысяч человек, которые на момент начала наблюдений на страдали от сердечных недугов.В последующие годы порядка двум тысячам добровольцев был поставлен диагноз «мерцательная аритмия». Это позволило медикам сравнить истории болезней пациентов с их рационом питания и возможными вредными привычками. По количество употребляемых сахаров исследователи разделили испытуемых на три группы. Обнаружено, что те, кто не отказывал себе в углеводах, имели риск развития аритмии на 18% ниже, чего не скажешь о сторонниках здорового питания.По словам ученых, повышенная предрасположенность к болезням сердца связана с тем, что отсутствие углеводов лишает человека антиоксидантов. В дальнейшем исследования данной тематики будут продолжены, чтобы понять, что на самом деле приводит к развитию проблем.