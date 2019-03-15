Эти продукты ускоряют выздоровление при гриппе и простуде

Доступный рецепт здоровья - чеснок и мед натощак в течении недели.Чеснок - это один из самых популярных в мире кулинарных ингредиентов, который используется практически во всех национальных кухнях. Неповторимый вкус и аромат чеснока, особенно в сочетании с другими специями, позволяет улучшить вкус множества блюд.Чеснок - это не только незаменимый на кухне помощник, но и одно из лучших лекарственных средств для лечения самых разных заболеваний, используемое человеком с самой древности. Он может использоваться для профилактики и лечения воспалений, хронических заболеваний и различных типов инфекций. Большая часть полезных свойств чеснока связана с содержанием в нем аллицина - активного компонента, который регулирует уровень холестерина в крови, артериальное давление и работу сердечнососудистой системы в целом.Также он может использоваться для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и грибковых инфекций. Благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, чеснок отлично справляется с артритом, раком и диабетом. Диетологи советуют употреблять его в пищу в сыром виде, в таком случае в нем сохраняются все активные вещества. Кроме того, можно приготовить из чеснока лекарственное средство, смешав его с медом. В таком виде его удобно принимать и все его полезные свойства только усиливаются.С помощью этого средства всего за 7 дней вы сможете значительно улучшить свое самочувствие и состояние здоровья.1. Чеснок и мед улучшают кровообращениеСоединения серы, содержащиеся в чесноке, особенно в сочетании с питательными компонентами меда, очень полезны для сердечнососудистой системы.Они действуют как натуральные антикоагулянты и тонизируют вены, не допуская появления таких недомоганий как тромбоз и варикозное расширение вен.2. Регулируют артериальное давлениеВысокое кровяное давление ставит под угрозу здоровье всей сердечнососудистой системы. Чтобы регулировать его естественным образом, принимай лекарство на основе чеснока и меда каждый день натощак.3. Балансируют уровень плохого холестерина в кровиАллицин, который высвобождается при измельчении чеснока, очищает кровь от токсинов и уничтожает избыток холестерина. Кроме того, это очень эффективное средство для нейтрализации триглицеридов.4. Уменьшают воспаленияБольшинство хронических заболеваний связаны с различными воспалительными процессами, протекающими в организме. И чеснок, и мед уменьшают воспаление и улучшают наше состояние при артрите, задержке жидкости и заболеваниях мышц.5. Укрепляют иммунную системуПротивомикробные и противогрибковые свойства чеснока и меда благоприятно воздействуют на здоровье иммунной системы.Они защищают нас от вирусов, бактерий и других патогенных факторов, которые могут навредить организму.6. Борются с кашлемЕсли кашель вызван бактериями или вирусами, нет ничего лучше, чем сироп из меда с измельченным чесноком.Он успокаивает раздражение в горле и действует как отхаркивающее средство, стимулируя высвобождение слизи.7. Ускоряют выздоровление при гриппе и простудеМожно быстро справиться с любыми симптомами гриппа и простуды, если регулярно принимать этот сироп из меда и чеснока.Он уничтожает вирусы и стимулирует образование антител, которые защищают наши дыхательные пути.Как приготовить это натуральное средство из чеснока и меда?Для того, чтобы добиться идеального результата, для начала убедись, что чеснок и мед органического происхождения.Часто в магазинах продается дешевый искусственный мед, сделанный из сахара. Он не содержит никаких питательных веществ.Вам понадобится: 1 чашка пчелиного меда (335 г), 10 зубчиков чеснока, 1 стеклянный флакон с крышкой.Как его приготовить?Нарежьте чеснок ломтиками или измельчите его в специальном устройстве.Перелейте мед в стеклянную емкость и переложите туда же чеснок.Закройте сосуд крышкой и уберите в темное место на 1 неделю.По прошествии этого времени вы получите натуральное лекарство, очень полезное для здоровья.Как его принимать?Принимайте по 1 столовой ложке в день. Можете разводить сироп теплой водой, если хотите.Принимайте средство в течение 7 дней подряд, сделайте перерыв на 2 недели и начните принимать его снова.Храните сироп при комнатной температуре, чтобы он не кристаллизовался.Обратите внимание на то, что эффективность этого средства может отличаться в зависимости от конкретного человека и образа жизни, который он ведет.Учтите, что оно поможет вам, если вы не употребляете в пищу насыщенные жиры, сахар и фастфуд.