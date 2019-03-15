Названы лучшие продукты для улучшения кровообращения

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Нормальное и интенсивное кровообращение защищает от целого ряда проблем и болезней.Существуют продукты питания, которые улучшают кровоснабжение всего организма.Тёмный шоколад. Если вы испытываете чувство вины во время поглощения шоколада, то эта информация наверняка поможет от него избавиться. При умеренном употреблении тёмный шоколад - это фантастическая по своей полезности часть диеты. Он помогает производить оксид азота, который играет важнейшую роль в деле защиты сердца и вен. Какао - это целые энергостанции антиоксидантов, помогающих управлять артериальным давлением и показателем холестерина, а также улучшающих кровоснабжение организма.Редька. Популярнейшая огородная культура, которая тоже положительно влияет на кровообращение. Редька богата минералами, включая калий, которые нормализуют артериальное давление. Полчашки нарезанной редьки содержат 135 мг калия, снижающего давление.Свекольный сок. Свекла богата нитратами, активно влияющими на проток крови через организм, что быстро насыщает все наши ткани кислородом. Обязательно употребляйте свекольный сок для улучшения кровоснабжения, вне зависимости от того, занимаетесь ли вы спортом или нет. Этот сок улучшает способности передвигаться у людей с болезнями периферических артерий, которые испытывают боли при хождении.Перец. Красный и зелёный перец тоже относятся к числу продуктов питания, положительно влияющих на кровообращение. Перец содержит капсаицин, польза которого для здоровья каждый год подтверждается всё новыми и новыми исследованиями. Доказано, что капсаицин важен для нормального кровообращения.