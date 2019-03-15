Сосудистые заболевания негативно влияют на структуру мозга

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Специалисты провели масштабное сканирование структур головного мозга.Ученые из Эдинбургского университета заявили о значительном отрицательном влиянии на структуру мозга сосудистых заболеваний – их заключение на этот счет опубликовано в издании Европейской ассоциации кардиологов European Heart Journal. Также специалисты назвали тех, у кого есть высокие шансы избежать негативного воздействия сосудистых нарушений на ткани головного мозга.Специалисты провели масштабное сканирование структур головного мозга посредством МРТ у 9 772 мужчин и женщин в возрасте от 44 до 79 лет. Испытуемые были собраны из числа пациентов, нуждавшихся в обследовании из-за подозрений на скрытые патологии мозга.Анализ полученных данных показал, что сосудистые заболевания, связанные с развитием ряда неблагоприятных процессов в организме, коррелируют с изменениями в объеме серого вещества. Так, у людей с выраженной сосудистой патологией масса серого вещества мозга была на 3% меньше, чем у тех, чьи сосуды были более здоровыми. У лиц, обладавших сосудистыми заболеваниями, серое вещество было поражено в 1,5 раза больше, чем белое.Исследователи отмечают, что к сосудистым нарушениям ведут сахарный диабет, гипертония, ожирение, нарушение ритма сердечной деятельности, а, кроме того, вредные зависимости – злоупотребление алкоголем, курение. Авторы проекта подчеркивают: люди, которые придерживаются принципов ЗОЖ, обеспечивают себя лучшим видом профилактики сосудистых заболеваний, а в связи с этим и болезней мозга.«Стремление к отказу от вредных привычек во многом будет способствовать предотвращению раннего когнитивного старения мозга и даст существенные шансы на долголетие», - убеждены специалисты.