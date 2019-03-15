Названы вредные для зрения привычки

Офтальмологи составили список обычных для каждого человека привычек.Эксперты составили перечень ежедневных привычек, из-за которых у человека может возникать раздражение глаз и снизиться острота зрения. В списке оказались пользование старой косметикой и посещение бассейна.Офтальмологи составили список обычных для каждого человека привычек, которые могут нанести существенный вред для зрения. Как известно, занятия плаванием служат хорошей профилактикой болезней сердца и сосудов. Однако вода в бассейнах часто обрабатывается хлором, потому без специальных очков, защищающих глаза, лучше отказаться от посещения бассейна. Еще более губительный эффект вызовет плавание в контактных линзах, в таком случае возможно возникновение бактериальных инфекций.Также источником патогенных бактерий может стать низкокачественная тушь для глаз, помимо этого она снижает остроту зрения. Эксперты рекомендуют тщательно выбирать косметику для глаз, и никогда не пользоваться такими средствами после истечения срока годности. Пагубно на зрении сказывается и попадание прямых солнечных лучей, потому солнцезащитные очки лучше не снимать даже зимой. Ультрафиолет не только вызывает старение кожи, в том числе, из-за постоянного прищуривания, но и способен существенно испортить зрение.Вредным для глаз ученые называют не только увлечение смартфонами и компьютерной техникой, кондиционеры и курение, но и, казалось бы полезные глазные капли. Их чрезмерное использование может вызвать нарушение зрительной функции, а расширение кровеносных сосудов глаз и ведет к покраснению глазных яблок. При малейших признаках расстройства зрения следует сразу же обращаться за помощью профессионального офтальмолога.