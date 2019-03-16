Медики объяснили, почему может пойти носом кровь

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Пошла носом кровь? Вероятно, виновата одна из этих причин.С такой неприятностью, как кровотечение из носа, сталкивались хоть раз в своей жизни, но все.По какой причине это может происходить:1. Механические поврежденияТакое кровотечение возникает при механическом воздействии на кровеносные капилляры, которые находятся в носу. Такие повреждения могут быть спровоцированы сильным ударом или чисткой ноздрей (да, мы имеем в виду неосторожные “раскопки“). Стенки капилляров очень тонкие и их несложно повредить. Такое повреждение провоцирует, как правило, не сильное кровотечение, которое быстро останавливается самостоятельно. Если же кровотечение длительное, то необходимо обратиться к врачу.2. Пересыхание слизистойЧасто происходят во время отопительного сезона. Хрупкие стенки капилляров теряют свою эластичность при резком перепаде температур, когда из холодной влажной среды на улице вы заходите в сухое, пыльное и теплое помещение. Также пересыхание слизистой может возникнуть при регулярном использовании кондиционера. Советуем в таких случаях приобрести увлажнитель воздуха или воспользоваться соляными каплями для носа.3. Скачки давленияМогут происходить во время путешествий: когда вы летите на самолете или занимаетесь скалолазанием. Помимо колебаний в атмосферном давлении, повредить капилляры и сосуды могут и колебания артериального давления. Если такие скачки повторяются часто, рекомендуем обратиться к врачу.4. ЛОР-заболеванияПостоянный насморк повышает кровеносное давление в сосудах, а большинство назальных спреев и капель выполняют сосудосужающую функцию. Как результат - стенки капилляров не выдерживают и происходит кровотечение.5. СтрессЭмоциональные потрясения, переутомления и стресс истощают организм, что неблаготворно сказывается и на крепости сосудов.Это лишь основные причины кровотечения из носа. Иногда оно может происходить и как естественная реакция на внешние раздражители, и быть результатов более серьезных заболеваний. Если кровотечения регулярны и их сложно остановить в домашних условиях, обратитесь за консультацией к врачу. Иногда лучше перестраховаться.