Супрун рассказала, как выбрать безопасное моющее средство

По факту все моющие средства содержат антимикробные компоненты, просто в одних случаях их добавляют для активного действия, а в других случаях это консерванты - их используют для хранения самого моющего средства.Чем могут навредить моющие средства?Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически тщательно отмывают поверхность, чем обычная вода, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.Микробы невероятно быстро приспосабливаются. К примеру, модифицируют липидный слой своих мембран, образуют капсулы или синтезируют ферменты для обезвреживания вражеской вещества. Впоследствии, они могут поступать так же и с антибиотиками. Поэтому одной из серьезных проблем использования бытовых дезинфекторов является именно провоцирование бактериальной антибиотикорезистентности.Нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий. Как пример, в некоторых исследованиях даже было показано, что мытье посуды в посудомоечных машинах (по сравнению с мытьем руками) было связано с повышенным риском возникновения детских аллергий.Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту.Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей. Помни, что стерильности все равно не будет и она тебе не нужна.