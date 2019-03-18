Диетологи назвали продукты для стройной фигуры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты озвучили перечень продуктов, способствующих стройности.Специалисты в области диетологии озвучили перечень продуктов питания, употребление которых не наносит вреда фигуре. Этим эксперты опровергли распространенное мнение о том, что следует ограничивать максимальное количество продуктов с целью приобретения стройной фигуры.По мнению диетологов, прежде всего стоит обратить внимание на сардины. В их составе содержится комплекс ненасыщенных жирных кислот и белковых соединений, нормализующих процессы метаболизма. Вследствие этого, появление лишних килограммов на талии маловероятно. Улучшению пищеварения помогает также жгучий перец, который способствует снижению аппетита. Яйца в ежедневном пищевом рационе полезны в качестве продукта, для усвоения которого требуется немало энергетических запасов. Для этого организму приходится использовать энергию из жировых тканей. Чтобы получить максимальный эффект от употребления яиц следует их включать в завтрак.По мнению экспертов, маринованные овощи с небольшим количеством соли являются незаменимым продуктом для тех, кто следит за своей фигурой. Причиной этому является уксусная кислота, вызывающая чувство сытости за счет предотвращения роста сахара в крови. Единственным условием является их умеренное количество во время трапезы.Темный шоколад с содержанием 70% какао масла оказывает положительное влияние на усвоение глюкозы, придерживая ее в пределах нормы. Это объясняется наличием такого ценного вещества как флавонолы, благотворно влияющих на физиологические процессы в организме.