Врачи объяснили, к чему приводят татуировки на теле

Вещества, обнаруженные в чернилах для татуировок, являются опасными, поскольку они могут вызвать рак, повредить ДНК или повлиять на фертильность.Согласно исследованию, химические вещества, содержащиеся в чернилах, накапливаются в течение многих лет в лимфатических узлах, вызывая отеки, и организму трудно бороться с инфекциями, в то же время есть риск получить более серьезные заболевания на более позднем этапе жизни. Это также может вызвать опасную для жизни инфекцию крови.Эксперты также предупреждают, что чернила могут быть загрязнены и вызвать раздражение кожи, такое как покраснение и отечность.Чернила представляют собой смесь нескольких ингредиентов и включают химический диоксид титана для создания определенных цветов. Они также содержат хром, никель, которые токсичны для организма. Другие компоненты включают барий, медь, ртуть, амины и различные красители. Для достижения постоянного эффекта татуировочные чернила вводятся в дерму и остаются там до тех пор, пока не будут удалены лазерной технологией. По мнению экспертов, эти вещества являются канцерогенами и вызывают рак. Они обнаружены в 83% проверенных черных чернилах.Если татуировка покрывает большую часть кожи, изменения кожи, которые могут сигнализировать о микробном раке кожи, не будут хорошо видны. Пигментация в татуировке может мешать врачу поставить правильный диагноз. Согласно отчету Европейской комиссии, татуировки могут затруднить мониторинг рака кожи и предотвратить раннюю диагностику и последующее лечение.Люди, у которых есть татуировки, которые занимают большую площадь кожи, подвергаются наибольшему риску от невыявленной меланомы. Поэтому рекомендуется избегать татуировок кожи, содержащих родинки или пигментные участки.В заключение вам необходимо знать влияние современных чернил для татуировки на организм человека, чтобы избежать возможных более серьезных последствий для здоровья. Все больше людей должны знать о вреде татуировки, хотя, согласно исследованиям, каждый четвертый в возрасте от 18 до 35 лет делает себе тату.