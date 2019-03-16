Врачи объяснили, к чему приводят татуировки на теле
Согласно исследованию, химические вещества, содержащиеся в чернилах, накапливаются в течение многих лет в лимфатических узлах, вызывая отеки, и организму трудно бороться с инфекциями, в то же время есть риск получить более серьезные заболевания на более позднем этапе жизни. Это также может вызвать опасную для жизни инфекцию крови.
Эксперты также предупреждают, что чернила могут быть загрязнены и вызвать раздражение кожи, такое как покраснение и отечность.
Чернила представляют собой смесь нескольких ингредиентов и включают химический диоксид титана для создания определенных цветов. Они также содержат хром, никель, которые токсичны для организма. Другие компоненты включают барий, медь, ртуть, амины и различные красители. Для достижения постоянного эффекта татуировочные чернила вводятся в дерму и остаются там до тех пор, пока не будут удалены лазерной технологией. По мнению экспертов, эти вещества являются канцерогенами и вызывают рак. Они обнаружены в 83% проверенных черных чернилах.
Если татуировка покрывает большую часть кожи, изменения кожи, которые могут сигнализировать о микробном раке кожи, не будут хорошо видны. Пигментация в татуировке может мешать врачу поставить правильный диагноз. Согласно отчету Европейской комиссии, татуировки могут затруднить мониторинг рака кожи и предотвратить раннюю диагностику и последующее лечение.
Люди, у которых есть татуировки, которые занимают большую площадь кожи, подвергаются наибольшему риску от невыявленной меланомы. Поэтому рекомендуется избегать татуировок кожи, содержащих родинки или пигментные участки.
В заключение вам необходимо знать влияние современных чернил для татуировки на организм человека, чтобы избежать возможных более серьезных последствий для здоровья. Все больше людей должны знать о вреде татуировки, хотя, согласно исследованиям, каждый четвертый в возрасте от 18 до 35 лет делает себе тату.
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