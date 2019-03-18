Врачи рассказали о неоценимой пользе петрушки
Она обеспечивает ряд преимуществ для здоровья, в том числе:
Уменьшает риск рака
Потребление петрушки может снизить риск заболевания раком. Это включает рак молочной железы, пищеварительной системы, рак кожи и предстательной железы. Она содержит большое количество флавоноидов, называемых апигенинами, которые не только обладают противораковыми свойствами, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Уменьшает боль
Петрушка помогает уменьшить боль и отек, связанные с артритом. Петрушка содержит масло под названием эвгенол, которое обладает сильными противовоспалительными свойствами.
Содействует очищению почек
Исследование, опубликованное в 2002 году, показывает, что петрушка богата антиоксидантами и витаминами, которые помогают очистить почки. Это природное мочегонное средство, которое помогает лечить камни в почках, инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
Удаляет зловонное дыхание
Потребление нескольких ростков петрушки помогает бороться с неприятным запахом изо рта. Свежий вкус зеленой пряности и высокое содержание хлорофилла помогают освежить дыхание и полость рта.
Поддерживает здоровье глаз
Петрушка богата витамином А и антиоксидантами, такими как каротиноиды, а также бета-каротин, которые помогают улучшить здоровье глаз. Это помогает защитить сетчатку от повреждений и предотвращает дегенерацию желтого пятна и катаракту. Питательные вещества в петрушке также помогают уменьшить отечность глаз и темные круги.
Балансирует гормоны
Петрушка помогает улучшить гормональный баланс у женщин, стимулируя секрецию эстрогена. Кроме того, это помогает увеличить либидо. Регулярное употребление петрушки помогает бороться с гормональными нарушениями, такими как менопауза, и снимает симптомы предменструального синдрома. Чай петрушки эффективен при уменьшении менструальных болей и дискомфорта.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Разное
Добавить комментарий