Врачи рассказали о неоценимой пользе петрушки

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Петрушка является источником питательных веществ витаминов А, В, С, К, Е, таких минералов, как железо, калий, кальций, магний, фосфор, натрий и цинк, рибофлавин, тиамин, лютеин и зеаксантин, антиоксиданты и многие другие.Она обеспечивает ряд преимуществ для здоровья, в том числе:Уменьшает риск ракаПотребление петрушки может снизить риск заболевания раком. Это включает рак молочной железы, пищеварительной системы, рак кожи и предстательной железы. Она содержит большое количество флавоноидов, называемых апигенинами, которые не только обладают противораковыми свойствами, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Уменьшает больПетрушка помогает уменьшить боль и отек, связанные с артритом. Петрушка содержит масло под названием эвгенол, которое обладает сильными противовоспалительными свойствами.Содействует очищению почекИсследование, опубликованное в 2002 году, показывает, что петрушка богата антиоксидантами и витаминами, которые помогают очистить почки. Это природное мочегонное средство, которое помогает лечить камни в почках, инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей.Удаляет зловонное дыханиеПотребление нескольких ростков петрушки помогает бороться с неприятным запахом изо рта. Свежий вкус зеленой пряности и высокое содержание хлорофилла помогают освежить дыхание и полость рта.Поддерживает здоровье глазПетрушка богата витамином А и антиоксидантами, такими как каротиноиды, а также бета-каротин, которые помогают улучшить здоровье глаз. Это помогает защитить сетчатку от повреждений и предотвращает дегенерацию желтого пятна и катаракту. Питательные вещества в петрушке также помогают уменьшить отечность глаз и темные круги.Балансирует гормоныПетрушка помогает улучшить гормональный баланс у женщин, стимулируя секрецию эстрогена. Кроме того, это помогает увеличить либидо. Регулярное употребление петрушки помогает бороться с гормональными нарушениями, такими как менопауза, и снимает симптомы предменструального синдрома. Чай петрушки эффективен при уменьшении менструальных болей и дискомфорта.