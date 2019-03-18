Диетолог развенчала самые популярные мифы о яйцах

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Мифы о яйцах: сколько можно съесть в день, полезно - сырые или вареные, белок или желток? И что по холестерину?Миф №1Не рекомендуется съедать более 2 штук в день, потому что повысится уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Каждое яйцо действительно имеет 200 мг холестерина и 5 г жиров. Но потребление яиц не связано с уровнем холестерина в крови, сколько бы яиц ты не съедала. Печень человека производит в несколько раз больше холестерина, он необходим организму для поддержания иммунных функций и для выработки ряда гормонов (например, тестостерона). Но все это так называемый «хороший» холестерин. «Плохой» холестерин повышается при потреблении чрезмерно жирных, богатых легкоусвояемыми углеводами продуктов с низким содержанием клетчатки, витаминов и минералов.Миф №2Белок полезен, а желток - вредный, ведь в белке холестерина нет, а в желтке - есть.Как уже говорилось, не нужно бояться холестерина из яиц. В желтке содержатся потирьни нам витамин A, витамин D и витамин E, кроме того, он богат полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3), например, линолевой кислотой. А вот в яичном белке этих веществ нет. Белок яиц состоит из аминокислот: глутаминовая кислота (1,6% состава яйца), аспарагиновая кислота (1,3%), лейцин (1%), серин (0,9%), лизин (0,9%), изолейцин ( 0,7%), треонин (0,6%). Кстати, яичный протеин усваивается практически полностью.Миф №3Лучше всего выпивать яйца сырыми. Опять же, это миф. Сырой яичный белок гораздо хуже усваивается и сильно перегружает желудок, кроме того, появляется опасность заболеть сальмонеллезом. Лучше подвергать термической обработке, оптимально - варить пашот.