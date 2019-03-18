Врачи назвали продукты, которые помогают оздоровить печень

Эксперт-диетолог порекомендовал употреблять в пищу продукты, способствующие оздоровлению функций печени.Индейка, телятина. По словам диетолога Оксаны Величко, эти виды мяса хорошо усваиваются организмом и приносят пользу печени тем, что помогают ей расщеплять алкоголь. В индейке и телятине содержится нежирный белок, который замедляет усвоение алкоголя, позволяя печени перерабатывать его в более спокойном, а не ударном темпе.Соленые огурцы, квашеная капуста. Их употребление помогает избежать катастрофических последствий обезвоживания, вызванного алкоголизацией. Эти продукты, отметила Величко, поддерживают водно-соляной баланс и насыщены витамином С.Печеные овощи. В печеных овощах содержится больше клетчатки, чем в продукции, подвергавшейся другим видам тепловой обработки, утверждает диетолог. Клетчатка очень важна для здоровья печения. Последние исследования говорят о том, что ее употребление крайне полезно в виде профилактики рака печени.Свекла. В этом овоще содержатся нужные для активизации функций печени минералы.Капуста. Диетолог сообщила, что свежая или сваренная на пару капуста очень полезна как помощница печени по нейтрализации и выведению из организма канцерогенов и токсинов.До этого список наиболее полезных для печени продуктов составляли зарубежные эксперты. В перечень они внесли брокколи, орехи, яблоки, цитрусовые, авокадо, оливковое масло, помидоры.