Медики рассказали, чем вредны готовые снэки

Магазинные батончики мюсли – вовсе не идеальный перекус во время напряженного рабочего дня.Хотите быть здоровыми – ешьте правильно. Как свидетельствуют опросы, половина украинцев тратит на обед меньше часа, к тому же едят впопыхах и всухомятку. В чем же опасность для организма? Диана – студентка университета. Из-за напряженного графика обучения обедать вовремя не успевает. Вместо вредных бутербродов она ест батончики мюсли.."Говорили, что батончики помогают дольше быть сытой, но, видимо, со мной это не работает. Каждый раз, когда я голодная съедала батончик, мне хотелось еще и еще", – говорит девушка.Диетолог отмечает: батончики с добавлением мюсли, несмотря на обещанную производителями высокую пищевую ценность, утолить голод не способны."Мы видим там уже расплющенное зерно, которое так и называется "пустые калории". Это углевод, который не несет никакой питательной ценности для нашего организма", – рассказывает Людмила Гончара.От постоянного употребления таких вкусностей можно поправиться, говорит диетолог. Лишние килограммы прибавляются также и от магазинного сока. Лариса Карпова в этом убедилась лично."Недавно я решила попробовать соковую диету. Мне нужно было четыре дня чередовать соки – утром в обед и вечером. Это было достаточно сложно. Я хотела сбросить три килограмма. Каково же было мое удивление, когда я увидела на весах вместо минус три – плюс два", – говорит женщина.Диетолог утверждает: все соки, кроме томатного, содержат глюкозу. А в большом количестве она вредна."За счет избытка сахаров набирается избыток массы тела. Потому что в таком количестве наш организм не усваивает сахара", – сообщила специалист по питанию.