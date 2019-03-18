Названы напитки, снижающие артериальное давление
С повышенным давлением эффективно помогает справиться свежевыжатый ананасовый сок, а также подобными свойствами обладает сок красной свеклы.
Чтобы решить проблему с давлением, достаточно подавать свеклу в салате или в качестве гарнира.
Одним из наиболее полезных напитков также считается чай из суданской розы или гибискуса. Регулярное употребление этого чая положительно повлияет на снижение артериального давления.
При этом ученые напоминают о зеленом чае, способным поддерживать здоровье кровеносных сосудов при помощи антиоксидантов.
Медики напоминают, что при лечении повышенного давления нужно учитывать индивидуальные противопоказания. При проявлении проблем стоит проконсультироваться с врачом.
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