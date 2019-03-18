Названы напитки, снижающие артериальное давление

Эксперты перечислили напитки, снижающие артериальное давление, которое может привести к развитию самых разнообразных заболеваний. В частности, медики советуют налегать на натуральные продукты, отказываясь от магазинных.С повышенным давлением эффективно помогает справиться свежевыжатый ананасовый сок, а также подобными свойствами обладает сок красной свеклы.Чтобы решить проблему с давлением, достаточно подавать свеклу в салате или в качестве гарнира.Одним из наиболее полезных напитков также считается чай из суданской розы или гибискуса. Регулярное употребление этого чая положительно повлияет на снижение артериального давления.При этом ученые напоминают о зеленом чае, способным поддерживать здоровье кровеносных сосудов при помощи антиоксидантов.Медики напоминают, что при лечении повышенного давления нужно учитывать индивидуальные противопоказания. При проявлении проблем стоит проконсультироваться с врачом.