Диетолог рассказала, на каком масле лучше всего жарить

Диетолог Екатерина Новикова советует или вообще отказаться от жарки, или же внимательно подойти к выбору масел.Проблема всех масел - это их нестабильность. Отвлеклись, перегрели сковородку - и из полезного масла вы можете получить трансжиры. Последние приводят к возникновению онкозаболеваний.Главное отличие всех масел - это температура, при которой масло начинает кипеть и дымить. Это температура, при которой масло превращается в трансжиры и высвобождает свои жирные кислоты.В рафинированном масле эта точка самая высокая. Но вред от этого масла перекрывает факт, что у него самая высокая точка кипения.Употребление рафинированного масла может привести к:Гормональным нарушениям.Ишемической болезни сердца.Атеросклерозу.Раку и другим тяжелым заболеваниям.Рафинированные полиненасыщенные масла, такие как льняное, подсолнечное, конопляное, кунжутное - очень неустойчивые. Их диетолог советует добавлять в салат и употреблять сырыми.Рейтинг масел по температуре точки кипения:5) Оливковое масло Extra Vergin - 160 градусов (этого слишком мало для жарки)4) Кокосовое масло - 177 градусов (тоже не подходит для жарки)3) Масло гхи топленое сливочное - 252 градуса.2) Горчичное масло - 254 градуса.1) Масло авокадо - 270 градусов.