Диетолог рассказала, на каком масле лучше всего жарить

Диетолог Екатерина Новикова советует или вообще отказаться от жарки, или же внимательно подойти к выбору масел.

Проблема всех масел - это их нестабильность. Отвлеклись, перегрели сковородку - и из полезного масла вы можете получить трансжиры. Последние приводят к возникновению онкозаболеваний.

Главное отличие всех масел - это температура, при которой масло начинает кипеть и дымить. Это температура, при которой масло превращается в трансжиры и высвобождает свои жирные кислоты.

В рафинированном масле эта точка самая высокая. Но вред от этого масла перекрывает факт, что у него самая высокая точка кипения.

Употребление рафинированного масла может привести к:

Гормональным нарушениям.

Ишемической болезни сердца.

Атеросклерозу.

Раку и другим тяжелым заболеваниям.

Рафинированные полиненасыщенные масла, такие как льняное, подсолнечное, конопляное, кунжутное - очень неустойчивые. Их диетолог советует добавлять в салат и употреблять сырыми.

Рейтинг масел по температуре точки кипения:

5) Оливковое масло Extra Vergin - 160 градусов (этого слишком мало для жарки)

4) Кокосовое масло - 177 градусов (тоже не подходит для жарки)

3) Масло гхи топленое сливочное - 252 градуса.

2) Горчичное масло - 254 градуса.

1) Масло авокадо - 270 градусов.
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