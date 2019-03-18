Диетолог рассказала, на каком масле лучше всего жарить
Проблема всех масел - это их нестабильность. Отвлеклись, перегрели сковородку - и из полезного масла вы можете получить трансжиры. Последние приводят к возникновению онкозаболеваний.
Главное отличие всех масел - это температура, при которой масло начинает кипеть и дымить. Это температура, при которой масло превращается в трансжиры и высвобождает свои жирные кислоты.
В рафинированном масле эта точка самая высокая. Но вред от этого масла перекрывает факт, что у него самая высокая точка кипения.
Употребление рафинированного масла может привести к:
Гормональным нарушениям.
Ишемической болезни сердца.
Атеросклерозу.
Раку и другим тяжелым заболеваниям.
Рафинированные полиненасыщенные масла, такие как льняное, подсолнечное, конопляное, кунжутное - очень неустойчивые. Их диетолог советует добавлять в салат и употреблять сырыми.
Рейтинг масел по температуре точки кипения:
5) Оливковое масло Extra Vergin - 160 градусов (этого слишком мало для жарки)
4) Кокосовое масло - 177 градусов (тоже не подходит для жарки)
3) Масло гхи топленое сливочное - 252 градуса.
2) Горчичное масло - 254 градуса.
1) Масло авокадо - 270 градусов.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий